HABER

Polonyalı ailenin yürüyüş planı hastanede bitti

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2019 10:24 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kemer ilçesinde ailesiyle birlikte tatil yapan Polonyalı kadın turist yürüyüşe çıktığı Çalıştepe’de düşerek yaralandı.

Polonyalı ailenin yürüyüş planı hastanede bitti

Antalya’nın Kemer ilçesinde ailesiyle birlikte tatil yapan Polonyalı kadın turist yürüyüşe çıktığı Çalıştepe’de düşerek yaralandı. Ayağında kırıklar olduğu belirlenen turist yaklaşık 1 saat süren bir çalışma ile kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Agnieszka Tylinska (44) Eşi Maciej Tylinski (45), çocukları ve bir yakınlarının da içinde bulunduğu grup, rehber eşliğinde Çalıştepe’deki yürüyüş parkurunu izleyerek Kemer merkezinden Kiriş Mahallesi’ne ulaşmak istedi. Grup yola çıktıktan bir süre sonra Agnieszka Tylinska ayağı kayarak kayalıklardan düştü. Ayağından yaralanan Tylinska’nın kurtarılması için Antalya Büyükşehir İtfaiyesi Kemer Acil Kurtarma, 112 Acil Servis Sağlık ve Kemer Emniyet Müdürlüğü ekipleri seferber oldu. Kazazede grubun izlediği yoldan ilerleyen kurtarma ekibi, yarım saat sonra olay yerine ulaştı. Burada Agnieszka Tylinska’ya ilk müdahale yapılıp kırığın bulunduğu bacak sabitlendikten sonra kazazede turist sedyeyle tepeden indirildi.
Tylinska, Kemer’deki özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Polonyalı ailenin yürüyüş planı hastanede bitti

Polonyalı ailenin yürüyüş planı hastanede bitti

Polonyalı ailenin yürüyüş planı hastanede bitti

PARTNERYatağının üzerinde görünce neye uğradığını şaşırdı! İşte terk edilen canlının son haliYatağının üzerinde görünce neye uğradığını şaşırdı! İşte terk edilen canlının son hali
Villanın bodrum katını uyuşturucu imalathanesine çeviren 3 kişi tutuklandıVillanın bodrum katını uyuşturucu imalathanesine çeviren 3 kişi tutuklandı
Uyuşturucu ürettikleri villaya ses önlemi için süs havuzu yaptırmışlarUyuşturucu ürettikleri villaya ses önlemi için süs havuzu yaptırmışlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu dünyaevine girdi!

Ünlü oyuncu dünyaevine girdi!

Kuşadası’nda otogaz istasyonuna silahlı baskın!

Kuşadası’nda otogaz istasyonuna silahlı baskın!

Cumhurbaşkanlığı'ndan teröristbaşı Öcalan'ın mektubu ile ilgili açıklama

Cumhurbaşkanlığı'ndan teröristbaşı Öcalan'ın mektubu ile ilgili açıklama

Feci kaza: 10 yaşındaki çocuk öldü, 9 yaralı

Feci kaza: 10 yaşındaki çocuk öldü, 9 yaralı

Beşiktaş'ta ayrılık! Belçika'ya gitti

Beşiktaş'ta ayrılık! Belçika'ya gitti

İstanbul'da yangın! Cenazeler böyle çıkarıldı

İstanbul'da yangın! Cenazeler böyle çıkarıldı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Tartıştığı eşini bıçakla ağır yaraladı

Tartıştığı eşini bıçakla ağır yaraladı

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında İGA'dan açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.