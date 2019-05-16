Polonyalı akademisyenler, Maden Müzesi ve eğitim ocağını gezdi

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi'nde (BEÜ) düzenlenen 'Geleceğin Mühendisleri Uluslararası Öğrenci Sempozyumu' için kente gelen Polonyalı akademisyenler; Maden Müzesi, Maden Şehitleri Anıtı ve eğitim ocağını gezdi.

BEÜ Mühendislik Fakültesi'nce düzenlenen '3. Geleceğin Mühendisleri Uluslararası Öğrenci Sempozyumu' için Polonya'nın Krakow ve Wroclaw'daki üniversitelerden kente gelen 7 akademisyen, Zonguldak'ı dolaştı. Gezilerine Maden Müzesi'nden başlayan akademisyenler, kentin kömür ile başlayan tarihi ve madencilik hakkında bilgilendirildi. Müzeyi gezen akademisyenler, simülasyonla da kömür kazıp, madende patlatma yaptı. Akademisyenler, daha sonra Maden Şehitleri Anıtı ile eğitim ocağını gezdi. Eğitim ocağından çok etkilenen akademisyenler, görevlilerden maden işçilerinin çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Dr. Agnieszka Bitner Fialkowska, maden işçilerinin çalışma ortamından çok etkilendiklerini söyleyerek, "Aynı şekilde maden ocakları Krakow kentinde de var. Buradaki Madenci Anıtı'nı ve Maden Müzesi'ni gördüğümüzde duygulandık. Madenlerde ölen işçileri hatırladık. Burada yaşanılan kayıplar nasıl burada sizlere acı yaşattı ise bizlere de memleketimizde aynı acıyı yaşattı ve bunun nasıl bir acı olduğunu biliyoruz. Maden ocaklarında çalışmanın zor koşullarını bir kez daha gördük. Bu da bize duygulu anlar yaşattı" dedi.

