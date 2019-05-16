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Polonyalı akademisyenler Maden Müzesi’ne hayran kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 16:32 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta bu yıl üçüncüsü düzenlenen uluslararası öğrenci sempozyumu için kente gelen Polonyalı akademisyenler, Maden Müzesi’ni gezdi.

Zonguldak’ta bu yıl üçüncüsü düzenlenen uluslararası öğrenci sempozyumu için kente gelen Polonyalı akademisyenler, Maden Müzesi’ni gezdi. Müzeye hayran kalan yabancı akademisyenler, kömür madenlerinde çalışırken hayatını kaybeden işçileri için duygu dolu anlar yaşadılar.
Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafında 3. Geleceğin Mühendisleri Uluslararası Öğrenci Sempozyumu için Polonya’nı Krakov ve Wroclaw kentlerindeki üniversitelerinden Zonguldak’a gelen 7 akademisyen Maden Müzesi’ni gezdi.
İlk olarak taşkömürünün ve Zonguldak’ın tarihini anlatan tanıtım filmini izleyen akademisyenler ardından müzeyi gezdi. Kentin ve taşkömürünün sürecine ilişkin bilgiler öğrenen akademisyenler, simülasyonlarla da kömür kazıp, madende patlatma yaptı.
Bal mumundan yer alan heykelleri ilgiyle izleyen akademisyenler, taşkömürünün bulunmasından bu güne kadarki süreçte yaşamını yitiren işçiler için de duygu dolu anlar yaşadılar. BEÜ Geomatik Mühendisliği bölümü Araştırma Görevlisi Hakan Akgül’ün rehberlik ettiği ziyarette kentin tarihi hakkında da çeşitli bilgiler edinildi.
Dr. hab. Agnieszka Bitner-Fialkowska, “Aynı maden ocaklarının Krakov’da da bulunması nedeniyle burada madenlerde yaşanılan ne yaşattıysa aynısını da yaşadık. Madenci Anıtı’nı gördüğümüzde ve buradaki atmosferi hissettiğimiz anda aynı duyguları yaşadık. O maden ocaklarındaki çalışmanın hangi koşullarda gerçekleştiğini onun can alıcı sonuçlarla yüzleştiğimiz zaman oluşan kederi paylaşıyoruz” diye konuştu.
Gazetecilere açıklamalarda bulunan Volkan Akgül ise “Bu yıl 3. Düzenlediğimiz uluslararası öğrenci sempozyumuna Krakov ve Wroclaw’dan toplam 7 yabancı uyruklu hocamız katıldı. Müze hakkında yorumları sorduğumuzda Krakov’da bulunan maden ocaklarına dayanarak orada da müzenin olduğu, kıyaslamanın çok doğru olmayacağını ama bu şehre geldikleri ilk gün böyle güzel manzarayla karşılaşmalarının onlar için ne kadar hoş bir durum olduğunu, güzelliklerden eğlenerek çıkacaklarını ifade ettiler” şeklinde konuştu.
Ziyaretçiler, Eğitim Ocağı önünde hatıra fotoğrafı çektirerek maden ocaklarında yaşamını yitiren yaklaşık 5 bin maden işçisinin isminin yer aldığı anıtı da ziyaret ederek dikkatlice incelediler.

Polonyalı akademisyenler Maden Müzesi’ne hayran kaldı

Polonyalı akademisyenler Maden Müzesi’ne hayran kaldı

Polonyalı akademisyenler Maden Müzesi’ne hayran kaldı

Polonyalı akademisyenler Maden Müzesi’ne hayran kaldı

Polonyalı akademisyenler Maden Müzesi’ne hayran kaldı

Polonyalı akademisyenler Maden Müzesi’ne hayran kaldı

Polonyalı akademisyenler Maden Müzesi’ne hayran kaldı

Polonyalı akademisyenler Maden Müzesi’ne hayran kaldı

Polonyalı akademisyenler Maden Müzesi’ne hayran kaldı

Polonyalı akademisyenler Maden Müzesi’ne hayran kaldı

Polonyalı akademisyenler Maden Müzesi’ne hayran kaldı

Polonyalı akademisyenler Maden Müzesi’ne hayran kaldı

Polonyalı akademisyenler Maden Müzesi’ne hayran kaldı

Polonyalı akademisyenler Maden Müzesi’ne hayran kaldı

Polonyalı akademisyenler Maden Müzesi’ne hayran kaldı

Polonyalı akademisyenler Maden Müzesi’ne hayran kaldı

Polonyalı akademisyenler Maden Müzesi’ne hayran kaldı

Polonyalı akademisyenler Maden Müzesi’ne hayran kaldı

Polonyalı akademisyenler Maden Müzesi’ne hayran kaldı
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