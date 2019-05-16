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Polonyalı akademisyenler Maden Müzesi'ni gezdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 16:43 | Son Güncelleme

Zonguldak BEÜ'de düzenlenen sempozyuma katılmak için kente gelen Polonyalı akademisyenler, Maden Müzesi'ni gezerek madencilik hakkında bilgi aldı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde (BEÜ) gerçekleştirilen sempozyuma katılmak için kente gelen Polonyalı akademisyenler, Maden Müzesi'ni ziyaret etti.

BEÜ'de düzenlenen "3. Geleceğin Mühendisleri Uluslararası Öğrenci Sempozyumu" için Polonya'nın Krakow ve Wroclaw kentlerinden gelen 7 akademisyen, Türkiye'nin ilk taş kömürü müzesini gezdi.

Zonguldak kömür havzasında 1840'tan bu yana kömür üretiminde kullanılan araç gereçlerin sergilendiği, madenci heykelleriyle kömürün çıkarılışının efektlerle canlandırıldığı müzeyi gezen konuk akademisyenler, geçmişten günümüze madencilerin kullandığı kazma, baret, fener, maske, çizme ve haberleşme cihazları araç ve gereç ile kömürün oluşumuyla ilgili görsel ve yazılı materyalleri görme imkanı buldu.

Kent kültüründe önemli bir yere sahip olan ve yer altındaki çalışma koşullarının anlatıldığı müzede akademisyenler, madencilik tarihiyle ilgili de bilgi sahibi oldu.

- "Madenci belgeselini izlediğimde gözlerim doldu"

Akademisyen Agnieszka Bitner-Fialkowska, gazetecilere yaptığı açıklamada, Zonguldak'ta bulunmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Kentte madenciliği anlatan müzenin bulunmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Fialkowska, "Madenci belgeselini izlediğimde gözlerim doldu. Aynı maden ocaklarının Krakow'da da bulunması nedeniyle burada maden ocaklarında yaşanan kayıplar sizlere nasıl bir üzüntü yaşattıysa bu üzüntüyü bizler de yaşıyoruz. Madenci Anıtı'nı gördüğümüzde veya bu atmosferi hissettiğimiz anda aynı acı duyguları yaşıyoruz. Maden ocaklarında çalışma zor koşullarda gerçekleşiyor." ifadelerini kullandı.

Daha sonra akademisyenler, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) eğitim ocağı önünde hatıra fotoğrafı çektirip, şehit madencilerin isimlerinin yer aldığı anıtı inceledi.

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Akademisyen Maden Müzesi yabancı uyruklu Zonguldak

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