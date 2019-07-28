HABER

Polonyalı antrenör Anna Lukanova sporcuların ‘annesi’ oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 09:02 | Son Güncelleme

Sürat Pateni Milli Takımı, üçüncü etap yaz gelişim kampına Erzurum’da devam ediyor.

Sürat Pateni Milli Takımı, üçüncü etap yaz gelişim kampına Erzurum’da devam ediyor. Baş antrenör Anna Lukanova yönetimindeki Milliler, günde çift antrenman yaparak çalışmalarını sürdürüyor.
Üçüncü etap yaz gelişim kampı için Erzurum’u tercih eden Sürat Pateni Milli takımı ile yabancı sporcular, Anadolu’nun Zirvesi’nde güç depoluyor. Baş Antrenör olan Anna Lukonova, sporculara hem antrenörlük hem de annelik yapıyor.
Erzurum 3 binlik buz hokeyi salonunda devam eden kampta teknikleriyle sporculara yön veren Anna Lukonova, antrenmanlar sırasında hızını alamayarak kenardaki yastıklara çarpan Short Track milli sporcusu ile adeta annesi gibi ilgilendi. Baş Antrenör Lukonova, çarpmanın etkisi ile bel bölgesini inciten milli sporcunun koluna girerek pist dışına çıkardı.

“Erzurum’da kendimi Polonya’da hissetmediğim gibi hissediyorum”
Takımdakiler ile birlikte ağlayıp birlikte sevindiğini ifade eden Baş Antrenör Anna Lukonova, "Erzurum’da kamp yatmaktan her zaman memnunum. Ama bu sene biraz daha farklı bir buz pistindeyiz. Normal de burada kamp yapmıyoruz. Havanın sıcaklığı ile buzlar eridi. Biraz bu sıkıntımız var. Ama şu anda kampımız güzel gidiyor. Ben eğer takımla çalışıyorsam onlarla yakın oluyorum. Yakınlıkta tabii ki de eğer onlara bir şey olursa onlarla birlikte ağlıyorum eğer onlar seviniyorsa onlarla birlikte seviniyorum. Bu antrenörlükle gelen bir şey. Türkiye’yi çok seviyorum, buradaki insanlar çok sıcak kanlı. Erzurum’u çok seviyorum. Burada kendimi Polonya’da hissetmediğim gibi hissediyorum. Burada kendimi daha rahat hissediyorum" dedi.
8 yıldır bu branşta olduğunu belirten BESYO öğrencisi Short Track milli takım sporcusu Fırat Yardımcı, “Antrenmanlarımız yoğun tempo ve ağırlıklı geçiyor. Hedeflerimize yönelik antrenmanlar var, sürekli kamplar içerisindeyiz. Bir kamptan diğer kampa katılıyoruz. Buradan çıkıp Ankara’daki teste katılıp testten sonra tekrar Polonya’da olan kampımıza katılacağız. Antrenörümüzden çok memnunuz. Önceden tanımıyordum, yarışmalarda görüyorduk ama hiç tahmin etmemiştim beraber çalışacağımızı” diye konuştu.

“Hem Antrenör hem anne”
Anna Lukonoa ile çalıştıkları için çok memnun olduğunu dile getiren Yardımcı, “Çok bilinçli, çok bilimsel çalışan bir antrenörümüz var. Bizim halimizden anlayıp bize destek çıkan iyi bir antrenörümüz ve yardımcı antrenörlerimiz var. Hem antrenörümüz hem de annemiz oluyor. Kökeni Bulgaristan’dan geldiği için rahatlıkla bize anlayış gösterip ve bizim kültürümüze yabancılık çekmiyor, herhangi bir sorun yaşamıyor” şeklinde konuştu.
Antrenman sonrası da sporculardan ilgisini eksik etmeyen Anna Lukonova, sporcuların patenlerini tek tek kontrol ederek ölçümünü yapıyor.

Polonyalı antrenör Anna Lukanova sporcuların ‘annesi’ oldu

Polonyalı antrenör Anna Lukanova sporcuların ‘annesi’ oldu

Polonyalı antrenör Anna Lukanova sporcuların ‘annesi’ oldu

Polonyalı antrenör Anna Lukanova sporcuların ‘annesi’ oldu

Polonyalı antrenör Anna Lukanova sporcuların ‘annesi’ oldu

Polonyalı antrenör Anna Lukanova sporcuların ‘annesi’ oldu

Polonyalı antrenör Anna Lukanova sporcuların ‘annesi’ oldu

Polonyalı antrenör Anna Lukanova sporcuların ‘annesi’ oldu

Polonyalı antrenör Anna Lukanova sporcuların ‘annesi’ oldu

Polonyalı antrenör Anna Lukanova sporcuların ‘annesi’ oldu

Polonyalı antrenör Anna Lukanova sporcuların ‘annesi’ oldu

Polonyalı antrenör Anna Lukanova sporcuların ‘annesi’ oldu

Polonyalı antrenör Anna Lukanova sporcuların ‘annesi’ oldu

Polonyalı antrenör Anna Lukanova sporcuların ‘annesi’ oldu

Polonyalı antrenör Anna Lukanova sporcuların ‘annesi’ oldu

Polonyalı antrenör Anna Lukanova sporcuların ‘annesi’ oldu

Polonyalı antrenör Anna Lukanova sporcuların ‘annesi’ oldu

Polonyalı antrenör Anna Lukanova sporcuların ‘annesi’ oldu

Polonyalı antrenör Anna Lukanova sporcuların ‘annesi’ oldu

Polonyalı antrenör Anna Lukanova sporcuların ‘annesi’ oldu

Polonyalı antrenör Anna Lukanova sporcuların ‘annesi’ oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gerginlik büyüyor! Yüzlerce kişi gözaltında!

Gerginlik büyüyor! Yüzlerce kişi gözaltında!

‘Borçlanarak emeklilik’ için akın ettiler

‘Borçlanarak emeklilik’ için akın ettiler

Hülya Koçyiğit: Bu benim en dürüst itirafım

Hülya Koçyiğit: Bu benim en dürüst itirafım

Alçak saldırıda bir failin daha kimliği açıklandı

Alçak saldırıda bir failin daha kimliği açıklandı

Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

3 bin kadın personel alınacak!

3 bin kadın personel alınacak!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ay ve Mars arasında gerilim!

Ay ve Mars arasında gerilim!

En güzel Cuma mesajları

En güzel Cuma mesajları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İçişleri Bakanlığı: 6 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık duyurdu! Öldürüldüler

Van'da gösteri ve yürüyüş yasağı

Valilik açıkladı! 15 gün boyunca yasaklandı

Ambarlı Limanı'nda gemi yangını

Ambarlı Limanı'nda gemi yangını

FSM'de asfaltlama çalışmaları sona erdi

FSM'de asfaltlama çalışmaları sona erdi

Silivri'de ehliyetsiz sürücü trafiği birbirine kattı

İstanbul'da hareketli gece! Polis ve jandarma...

Şırnak ve Ağrı'da 4 terörist etkisiz hale getirildi!

4 terörist etkisiz hale getirildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.