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Polonyalı kadına çarpan motosikletin sürücüsüne tokat

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2019 16:46 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Polonyalı Daria Tselishceva, motosikletin çarpması sonucu yaralandı.

Polonyalı kadına çarpan motosikletin sürücüsüne tokat

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Polonyalı Daria Tselishceva, motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansırken, bir kişinin motosiklet sürücüsüne tokat attığı görüldü.
Olay, 20 Haziran Perşembe günü saat 14.30 sıralarında Antalya Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerindeki yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Polonya uyruklu Daria Tselishceva'ya M.Z.E.'nin kullandığı plakasız motosiklet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere düşen Daria Tselishceva yaralandı. İlk müdahaleyi çevredekilerin yaptığı Polonyalı kadın, gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye götürüldü. Daria Tselishceva'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde yolun karşısına geçmek isteyen bir grup yayanın, geçide geldiği sırada bir otomobil durup, yayalara yol verdi. Grup hareketlendiği sırada gelen motosikletin Daria Tselishceva'ya çarptığı anlar görüntülerde yer aldı. Çarpmanın şiddetiyle Polonyalı kadın yere düşerken, çevredekilerin hemen yardımına koştuğu görüldü. Gelen polis ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla kaldırıma alınan Daria Tselishceva daha sonra gelen ambulansla hastaneye götürülmesi görüntülere yansıdı. Diğer yandan kazanın hemen ardından bir vatandaşın motosiklet sürücüsünün yanına gelerek tokat attığı anlar da kaydedildi.

FOTOĞRAFLI

Polonyalı kadına çarpan motosikletin sürücüsüne tokatPolonyalı kadına çarpan motosikletin sürücüsüne tokatPolonyalı kadına çarpan motosikletin sürücüsüne tokatPolonyalı kadına çarpan motosikletin sürücüsüne tokat

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