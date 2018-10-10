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Polonyalı Monika sokak hayvanlarının koruyucusu oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 13:04 | Son Güncelleme

Kuşadası ilçesinde yaşayan Polonyalı Monika Özkaya, sokak hayvanlarının karnını doyuruyor, hasta olanların tedavisini yaptırıyor - Monika Özkaya: "Onları mutlu gördüğümde ben de çok mutlu oluyorum"

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, sokak hayvanlarının bakımını üstlenen Polonya asıllı Monika Özkaya, zamanının büyük bölümünü kedi ve köpeklere ayırıyor.

İngiltere'de kuaförlük yaptığı dönemde 2014 yılında İlşan Özkaya ile evlenen Özkaya, geçen sene Kuşadası ilçesine yerleşti. İkamet ettiği Soğucak Mahallesi'nde sokakta yaşayan hayvanlarla ilgilenmeye başlayan Özkaya, hayvansever kimliğiyle dikkati çekiyor.

Kendi imkanıyla 2 farklı noktaya hayvan kulübesi yaptıran Monika Özkaya, gün içerisinde sokaktaki kedi ve köpeklere yemek taşıyor.

Zamanın çoğunu sokak hayvanlarına ayıran Özkaya, hasta olanları da tedavi ettiriyor.

Özkaya, AA muhabirine, sokak hayvanlarının yardıma ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Gününün büyük bölümünü hayvanlara ayırdığını dile getiren Özkaya, "Onları mutlu gördüğümde ben de çok mutlu oluyorum. Köpeklerin de bir hisleri var ve sevgiye muhtaç. Onlara sadece mama vermek değil onları sevmek de çok önemli. Şu anda sadece mahallemdeki ve bölgedeki köpeklere yardım edebiliyorum fakat tabii ki yardıma muhtaç olan daha çok köpek var. Onların güvenli ve sağlıklı bir şekilde yaşamalarını istiyorum." dedi.

Her hayvanın sıcak bir yuvayı hak ettiğini vurgulayan Özkaya, onlar için yeni barınaklar yapmayı hedeflediğini bu nedenle destek de beklediğini sözlerine ekledi.

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bakım mama Polonya sokak hayvanı

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