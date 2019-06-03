HABER

Polonyalı turist denizde boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 03.06.2019 12:59 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde denize giren Polonyalı Stanislaw Andrzejewski (77) boğuldu.

Polonyalı turist denizde boğuldu

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde denize giren Polonyalı Stanislaw Andrzejewski (77) boğuldu.
Alanya'da tatil yapan Polonyalı Stanislaw Andrzejewski, dün saat 16.00 sıralarında İncekum Mahallesi sahilinden denize girdi. Bir süre yüzdükten sonra suda batıp çıkmaya başlayan Andrzejewski'nin çırpındığını görenler yüzerek yanına gitti. Kıyıya çıkarılan Stanislaw Andrzejewski çağrılan ambulansla özel hastaneye götürüldü. Burada tedaviye alınan Andrzejewski, kurtarılamadı.
Stanislaw Andrzejewski'nin cenazesi incelemelerin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Pusu kurup katliam yaptı! Korkunç detaylar ortaya çıktıPusu kurup katliam yaptı! Korkunç detaylar ortaya çıktı
Tatil yolunda kaza; öğretmen, eşi ve 3 çocuğu yaralıTatil yolunda kaza; öğretmen, eşi ve 3 çocuğu yaralı
Gürbulak'ta 15 kilometre TIR kuyruğuGürbulak'ta 15 kilometre TIR kuyruğu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Pekcan açıkladı! İhracatta rekor

Bakan Pekcan açıkladı! İhracatta rekor

Trump'tan çok sert çıkış: Amaç nedir, size ne sağlayacak bu?

Trump'tan çok sert çıkış: Amaç nedir, size ne sağlayacak bu?

'Geceleri uyuyamıyoruz!' Eğer yardım edilmezse...

'Geceleri uyuyamıyoruz!' Eğer yardım edilmezse...

Bakan Selçuk duyurdu: 50 bin TL’ye kadar destek

Bakan Selçuk duyurdu: 50 bin TL’ye kadar destek

MHP'li başkana sahur vakti pompalı tüfekle saldırdılar!

MHP'li başkana sahur vakti pompalı tüfekle saldırdılar!

Ramazan ayının ardından idam edilecekler! Flaş çağrı!

Ramazan ayının ardından idam edilecekler! Flaş çağrı!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Toprak örtüp 20 gün boyunca yakıyorlar!

Toprak örtüp 20 gün boyunca yakıyorlar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kızından boşanan damadına kurşun yağdırdı ardından intihar etti!

Kızından boşandı diye önce damadına kurşun yağdırdı ardından...

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.