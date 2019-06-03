Polonyalı turist denizde boğuldu

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde denize giren Polonyalı Stanislaw Andrzejewski (77) boğuldu.

Alanya'da tatil yapan Polonyalı Stanislaw Andrzejewski, dün saat 16.00 sıralarında İncekum Mahallesi sahilinden denize girdi. Bir süre yüzdükten sonra suda batıp çıkmaya başlayan Andrzejewski'nin çırpındığını görenler yüzerek yanına gitti. Kıyıya çıkarılan Stanislaw Andrzejewski çağrılan ambulansla özel hastaneye götürüldü. Burada tedaviye alınan Andrzejewski, kurtarılamadı.

Stanislaw Andrzejewski'nin cenazesi incelemelerin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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