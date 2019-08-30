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Polonyalı turist odasında ölü bulundu 

YAŞAM HABERLERİ  | 30.08.2019 14:43 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde tatil yapan Polonyalı Grzegorzandrzeg Lampa (50) odasında ölü bulundu.

Polonyalı turist odasında ölü bulundu 

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde tatil yapan Polonyalı Grzegorzandrzeg Lampa (50) odasında ölü bulundu.
Alanya'nın Payallar Mahallesi'ndeki bir otelde tatil yapan Polonyalı Grzegorzandrzeg Lampa, dün akşam saatlerinde otel görevlileri tarafından odasında hareketsiz halde bulundu. Haber verilmesi üzerine otele gelen sağlık ekipleri Grzegorzandrzeg Lampa'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Polonyalı Grzegorzandrzeg Lampa'nın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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