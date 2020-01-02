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  4. Polonya’nın 2019 yılı trafik kazası bilançosu

Polonya’nın 2019 yılı trafik kazası bilançosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 17:47 | Son Güncelleme

Polonya Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 2019 yılı kara yolu raporuna göre, 30 binden fazla trafik kazasında 3 bin kişi hayatını kaybetti, 35 bin kişi de yaralandı.Polonya Emniyet Genel Müdürlüğü 2019 yılı kara yolu raporunu açıkladı.

Polonya’nın 2019 yılı trafik kazası bilançosu

Polonya Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 2019 yılı kara yolu raporuna göre, 30 binden fazla trafik kazasında 3 bin kişi hayatını kaybetti, 35 bin kişi de yaralandı.
Polonya Emniyet Genel Müdürlüğü 2019 yılı kara yolu raporunu açıkladı. Rapora göre ülke genelinde 30 bini aşkın trafik kazası meydana geldi. Söz konusu kazalarda 35 bin 293 kişi yaralandı, 2 bin 897 kişi de hayatını kaybetti. Trafik kazalarında bir önceki yıla oranla düşüş yaşanırken, ölü sayısında ise artış gözlemlendi. Ülkede 2018 yılına oranla bin 538 daha az kaza meydana gelirken, ölü sayısında artış yaşandı.
Emniyet yetkililerine göre meydana gelen kazaların başlıca nedeni aşırı hız olurken, bir diğer neden olarak ise alkollü araç kullanımı olarak gösterildi. Alkollü araç kullanımından dolayı ehliyetine el konulan sürücü sayısında da son 10 yılın rekor kırıldı. Polonya polisi, 2019 yılında 111 bin sürücünün ehliyetine alkollü araç kullandıkları gerekçesiyle el konulduğunu belirtti. Bu sayının 2018 yılına oranla 6 bin kişi daha fazla olduğu kaydedildi.
Yeni yılın ilk gününde polisin yaptığı denetimlerde alkollü araç kullanırken yakalanan sürücü sayısı ise 415 olarak bildirildi.

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