HABER

Polonya’nın BM Güvenlik Konseyi Dönem Başkanlığı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 12:32 | Son Güncelleme

Polonya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Dönem Başkanlığı’nı devraldı.Polonya bugün itibarıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Dönem Başkanlığı’nı devraldı.

Polonya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Dönem Başkanlığı’nı devraldı.
Polonya bugün itibarıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Dönem Başkanlığı’nı devraldı. Bu vesileyle BM Güvenlik Konseyi’ndeki diplomatlarla bir araya gelen Polonya Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz kendileri için öncelikli çalışma alanının uluslararası insancıl hukukla da yakından ilgili olan silahlı çatışmalarda sivillerin korunması olduğunu ifade etti. Yıl sonuna kadar sürecek olan dönem başkanlığı süresince öncelikli olarak ayrımcılık ve askeri eylemler dolayısıyla en büyük mağduriyete maruz kalan çocuklar, kadınlar, engelliler ve dini azınlıklara yoğunlaşacaklarını belirten Jacek Czaputowicz, uluslararası insancıl hukuk, çatışmalı bölgelerdeki sivillerin korunması ve Polonya’nın yakın çevresindeki güvenlik durumu konularının ülke olarak kendileri için de uluslararası hukuka bağlılığın değişmez koşulları olduğunu aktardı.
Polonya’nın dönem başkanlığı boyunca ilk olarak 2 Ağustos Cuma günü BM Güvenlik Konseyi’nde gerçekleştirilecek açık oturumla silahlı çatışma bölgesindeki çocukların durumu ele anılacak olup, 13 Ağustos Salı günü ise uluslararası insancıl hukuk hakkında üst düzey bir bilgilendirme toplantısı yapılacak. 22 Ağustos Perşembe günü ise Ortadoğu’daki güvenlik durumuyla ilgili sorunları ele alan bir oturum gerçekleştirilecek.
Geçtiğimiz Mayıs ayında BM Genel Kurul kararıyla kabul edilen 22 Ağustos Uluslararası Dini Şiddet Eylemlerinin Kurbanlarını Anma Günü dolayısıyla da yine aynı gün dini azınlıklara mensup kişilerin güvenliğine yönelik resmi olmayan bir toplantı da yapılacak.
Polonya 2018 Mayıs ayının ardından ikinci kez BM Güvenlik Konseyi Dönem Başkanlığı’nı üstleniyor. Polonya’nın BM Güvenlik Konseyi Geçici Üyeliği ise 1 Ocak 2020 tarihinde sona erecek.

PARTNERMetroda şok taciz! Etek altı sapığı böyle yakalandıMetroda şok taciz! Etek altı sapığı böyle yakalandı
Ankaralı Coşkun'dan Avrupa Müzik'e suç duyurusu Ankaralı Coşkun'dan Avrupa Müzik'e suç duyurusu 
Seul büyükelçisi Ilıca’ya hayran kaldıSeul büyükelçisi Ilıca’ya hayran kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Ayrılığı bu sözlerle duyurdu

Ayrılığı bu sözlerle duyurdu

Doğal gaza gece yarısı zammı!

Doğal gaza gece yarısı zammı!

Donald Trump yayımladı! ABD'den Brezilya kararı

Donald Trump yayımladı! ABD'den Brezilya kararı

Yunus Emre'nin kahreden ölümü! Korkunç şüphe

Yunus Emre'nin kahreden ölümü! Korkunç şüphe

'Usame bin Ladin'in oğlu öldü' iddiası

'Usame bin Ladin'in oğlu öldü' iddiası

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ay, boşlukta hareket ediyor!

Ay, boşlukta hareket ediyor!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki YAŞ üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti

YAŞ üyeleri Anıtkabir'de! Erdoğan'dan net mesaj!

Son dakika: İstanbul Valiliği 12 bin 474 kaçak göçmenin geri gönderildiğini açıkladı

İstanbul Valiliği açıkladı! 12 bini geri gönderildi

Urartuların 4 farklı ölü gömme geleneği ortaya çıkarıldı

Tam 2 bin 750 yıllık! 4 çeşit tespit edildi

Kırklareli'nde hortum ağaçları kökünden söktü, tarlalara zarar verdi

Yer: Kırklareli! 10 dakikada bu hale geldi

Son dakika! Minik Yunus Emre'nin ölümüyle ilgili yeni gelişme: Abisi gözaltında

Ölümü bütün mahalleyi ağlatmıştı! Flaş gelişme

Kayseri'de sokak ortasında öldürülen Gülay Şimşek katilinin videosunu çekmiş

Sokak ortasında öldürülmüştü! Katilinin videosunu çekmiş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.