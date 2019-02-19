HABER

Polonya'nın İsrail'den özür talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 15:11 | Son Güncelleme

Polonya'nın İsrail'den özür talebi

VARŞOVA (AA) - İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Yahudi düşmanlığı ile suçladığı Polonya, İsrail’in özür dilemesini istedi.

Polonya Başbakan Yardımcısı Marek Suski, Polonya Haber Ajansına (PAP) yaptığı açıklamada, Katz’ın ülkesine yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle iki ülke arasındaki ilişkilerin olumsuz yönde etkilenmemesi için İsrail’in özür dilemesi gerektiğini söyledi.

Suski, "Eğer bu özür dilenmezse iki ülke arasındaki ilişkiler soğur çünkü uluslararası alanda iftira atılmasına izin vermeyiz." dedi.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Polonyalıları Yahudi düşmanlığı ile suçlayarak, "Polonyalılar anne sütü ile Yahudi düşmanlığı içtiler." ifadelerini kullanmıştı. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Katz'ın ifadelerinin ırkçı, kabul edilemez ve Polonya düşmanlığının bir örneği olduğuna dikkati çekerek, ülkesinin İsrail ve Vişegrad Grubu Ülkeleri (V4: Polonya, Slovakya, Çekya ve Macaristan) toplantısına katılmayacağını açıklamıştı. Polonya’nın V4+İsrail toplantısına katılmama kararı, İsrail’de iki gün sürmesi planlanan toplantının iptal edilmesine neden olmuştu.

İki ülke arasında yaşanan gerginliğe İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 17 Şubat'ta, "Polonyalılardan bazıları Holokost döneminde Nazilerle iş birliği yaptı." açıklaması yol açmış, bunun üzerine Polonya Başbakanı Morawiecki, V4-İsrail toplantısına katılmayacağını, ülkenin Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz tarafından temsil edileceğini bildirmişti.

Bu otelde dokunduğunuz her şey satılıkBu otelde dokunduğunuz her şey satılık
Isparta'da dehşet görüntü! Açlıktan öldüler Isparta'da dehşet görüntü! Açlıktan öldüler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Marek Suski Polonya - İsrail Polonya'nın İsrail'den özür talebi

En Çok Okunan Haberler

Otomobil devi Türkiye fabrikasını kapatacak mı?

Otomobil devi Türkiye fabrikasını kapatacak mı?

FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyon! Yasemin Ören yakalandı

FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyon! Yasemin Ören yakalandı

Çok sayıda asker hakkında gözaltı kararı!

Çok sayıda asker hakkında gözaltı kararı!

Itır Esen'den Survivor paylaşımı!

Itır Esen'den Survivor paylaşımı!

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

81 ile genelge gönderildi! 3 aylık süre başladı

81 ile genelge gönderildi! 3 aylık süre başladı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor)

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

İstanbul'da yolcu dolu minibüse ateş açıldı! Polis karşılık verdi, çatışma çıktı

İstanbul'da yolcu dolu minibüse ateş açıldı! Çatışma çıktı

Adalet Bakanı Gül'den nöbetçi noter uygulaması

Adalet Bakanı Gül'den nöbetçi noter uygulaması

Koruma altındaki kelaynaklar doğaya bırakıldı

Koruma altındaki kelaynaklar doğaya bırakıldı

Hakkari'nin damla taş mağarası büyülüyor

Dağcılar keşfetti! Eşi benzeri yok

Metropollere saldırı için gönderilen PKK'lı terörist yakalandı

Metropollere saldırı için gönderilen PKK'lı terörist yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.