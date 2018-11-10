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Polonya'nın yeniden bağımsızlığını kazanmasının 100. yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 15:39 | Son Güncelleme

Başkent Varşova'da Türk sivil toplum kuruluşları, Polonya'nın yeniden bağımsızlığını kazanmasının 100. yıl dönümü dolayısıyla program düzenledi

VARŞOVA (AA) - Polonya'nın başkenti Varşova'da Türk sivil toplum kuruluşları, Polonya'nın yeniden bağımsızlığını kazanmasının 100. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Polonya - Türkiye İşadamları Derneği (POTIAD) ve Polonya Türk Kültür ve Dayanışma Derneğinin (TÜRKPOL) düzenlediği etkinliğe Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Tunç Üğdül, Türkiye - Polonya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Grzegorz Matusiak ve çok sayıda kişi katıldı.

Adam Mickiewicz anıtı önünde saygı duruşu ve anıta çelenk bırakılması ile başlayan programda, POTIAD Yönetim Kurulu Üyesi Sait Büyükbayrak, Polonya'nın bağımsızlığını yeniden kazanmasının yıl dönümünü kutladı ve köklü Türkiye - Polonya dostluğu hakkında bilgiler verdi.

Konuşmasında, Osmanlı'nın Polonya'nın bölünmesine her zaman karşı çıktığına ve bağımsız Polonya'nın yeniden doğuşunu kararlı bir şekilde desteklediğine dikkati çeken Büyükbayrak, Polonya'nın ulusal şairi Adam Mickiewicz'in, ''Devletimizin bölünmesine tüm ülkelerin sessiz kaldığı günlerde tek dostumuz Türklerdi. Bir üstün ulus olan Türklere yönelik sevgimiz bulunmaktadır, zira onlar hiçbir zaman düşmanlarımızın önünde eğilmemiş ve işgali tanımayı reddetmişlerdir.'' şeklindeki sözlerini hatırlattı.

Etkinlikte ayrıca, Mickiewicz’in şiirlerinden bir seçki Lehçe ve Türkçe okundu.

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