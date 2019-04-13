Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, "Bir yapının eline geçmek suretiyle, sandık (POLSAN) üzerinden elde edilen gelirlerin ve imkanların, bir örgüte mali kaynak oluşturacak, peşkeş çekilecek, birtakım sosyal aktiviteleri ve faaliyetleri için kullandırılacak alanlar olarak sunulduğunu maalesef izledik." dedi.

Uzunkaya, Polis Bakım ve Yardım Sandığı (POLSAN) 51. Olağan Genel Kurulu'nda emniyet mensuplarına hitap etti.

POLSAN'ın eskiden bugünlere intikal eden pek çok sorununun kademeli olarak çözüldüğünü belirten Uzunkaya, sandığın iyi bir trend yakaladığını söyledi.

Emniyet teşkilatı açısından OYAK gibi ümit veren, ortaklarına emeklilikte artı katkılar sunması arzulanan sandığın, süreç içerisinde işlevini yeterince yerine getiremediğinin görüldüğünü ifade eden Uzunkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle hepimizin, tüm teşkilatımızın hatta vatandaşlarımızın da gördüğü üzere bir yapının eline geçmek suretiyle, sandık üzerinden elde edilen gelirlerin ve imkanların, bir örgüte mali kaynak oluşturacak, peşkeş çekilecek, birtakım sosyal aktiviteleri ve faaliyetleri için kullandırılacak alanlar ve imkanlar olarak sunulduğunu maalesef izledik."