Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, "Bir yapının eline geçmek suretiyle, sandık (POLSAN) üzerinden elde edilen gelirlerin ve imkanların, bir örgüte mali kaynak oluşturacak, peşkeş çekilecek, birtakım sosyal aktiviteleri ve faaliyetleri için kullandırılacak alanlar olarak sunulduğunu maalesef izledik." dedi.
Uzunkaya, Polis Bakım ve Yardım Sandığı (POLSAN) 51. Olağan Genel Kurulu'nda emniyet mensuplarına hitap etti.
POLSAN'ın eskiden bugünlere intikal eden pek çok sorununun kademeli olarak çözüldüğünü belirten Uzunkaya, sandığın iyi bir trend yakaladığını söyledi.
Emniyet teşkilatı açısından OYAK gibi ümit veren, ortaklarına emeklilikte artı katkılar sunması arzulanan sandığın, süreç içerisinde işlevini yeterince yerine getiremediğinin görüldüğünü ifade eden Uzunkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Özellikle hepimizin, tüm teşkilatımızın hatta vatandaşlarımızın da gördüğü üzere bir yapının eline geçmek suretiyle, sandık üzerinden elde edilen gelirlerin ve imkanların, bir örgüte mali kaynak oluşturacak, peşkeş çekilecek, birtakım sosyal aktiviteleri ve faaliyetleri için kullandırılacak alanlar ve imkanlar olarak sunulduğunu maalesef izledik."
Son yıllarda POLSAN'la ilgili birtakım radikal yaklaşımların sergilendiğini ve müdahalelerin yapıldığını dile getiren Uzunkaya, özellikle Emniyet Teşkilatı Kanunu'nda yapılan değişiklikle otomatik ve zorunlu üyeliğin getirilmesinin önemine vurgu yaptı.
Uzunkaya, ileriki süreçte sandık üyelerinin artması ve hepsinden öte POLSAN Yönetim Kurulu'nun eksik alanlara yönelik faaliyetler yapması temennisinde bulundu.
Celal Uzunkaya, yeni seçilecek POLSAN Yönetim Kurulu'na başarılar diledi.
- "2018'de öz kaynaklar yaklaşık 1,5 milyar liraya ulaştı"
POLSAN Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Oğan da sandığın faaliyetleri hakkında bilgi verdi.
Oğan, sandığın, 2018 yılında 27 milyon lira artışla toplam öz kaynaklarının yaklaşık 1,5 milyar liraya ulaştırıldığını belirterek, POLSAN'ın bağlı ortaklıklarında verimliliğin ve sürdürülebilir kar odaklı bir yönetim anlayışının öne çıkarıldığını dile getirdi.
Yönetim Kurulu olarak POLSAN'ın sahip olduğu gayrimenkulleri, gelir üreten yatırımlara dönüştürme hedefiyle büyük ve önemli adımlar attıklarını kaydeden Oğan, "Sandığımızın güçlü bir ortaklık tabanına ulaşması ve yıllar içerisinde ortaklarına çok daha tatminkar emeklilik yardımı yapması mümkün hale gelmiştir." dedi.
POLSAN Genel Müdürü Mustafa Selçuk da sandıkla ilgili bir sunum yaptı.
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