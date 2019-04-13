HABER

POLSAN 51. Olağan Genel Kurulu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 14:06 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya: - "Bir yapının eline geçmek suretiyle, sandık (POLSAN) üzerinden elde edilen gelirlerin ve imkanların, bir örgüte mali kaynak oluşturacak, peşkeş çekilecek, birtakım sosyal aktiviteleri ve faaliyetleri için kullandırılacak alanlar olarak sunulduğunu maalesef izledik"

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, "Bir yapının eline geçmek suretiyle, sandık (POLSAN) üzerinden elde edilen gelirlerin ve imkanların, bir örgüte mali kaynak oluşturacak, peşkeş çekilecek, birtakım sosyal aktiviteleri ve faaliyetleri için kullandırılacak alanlar olarak sunulduğunu maalesef izledik." dedi.

Uzunkaya, Polis Bakım ve Yardım Sandığı (POLSAN) 51. Olağan Genel Kurulu'nda emniyet mensuplarına hitap etti.

POLSAN'ın eskiden bugünlere intikal eden pek çok sorununun kademeli olarak çözüldüğünü belirten Uzunkaya, sandığın iyi bir trend yakaladığını söyledi.

Emniyet teşkilatı açısından OYAK gibi ümit veren, ortaklarına emeklilikte artı katkılar sunması arzulanan sandığın, süreç içerisinde işlevini yeterince yerine getiremediğinin görüldüğünü ifade eden Uzunkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle hepimizin, tüm teşkilatımızın hatta vatandaşlarımızın da gördüğü üzere bir yapının eline geçmek suretiyle, sandık üzerinden elde edilen gelirlerin ve imkanların, bir örgüte mali kaynak oluşturacak, peşkeş çekilecek, birtakım sosyal aktiviteleri ve faaliyetleri için kullandırılacak alanlar ve imkanlar olarak sunulduğunu maalesef izledik."

Son yıllarda POLSAN'la ilgili birtakım radikal yaklaşımların sergilendiğini ve müdahalelerin yapıldığını dile getiren Uzunkaya, özellikle Emniyet Teşkilatı Kanunu'nda yapılan değişiklikle otomatik ve zorunlu üyeliğin getirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Uzunkaya, ileriki süreçte sandık üyelerinin artması ve hepsinden öte POLSAN Yönetim Kurulu'nun eksik alanlara yönelik faaliyetler yapması temennisinde bulundu.

Celal Uzunkaya, yeni seçilecek POLSAN Yönetim Kurulu'na başarılar diledi.

- "2018'de öz kaynaklar yaklaşık 1,5 milyar liraya ulaştı"

POLSAN Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Oğan da sandığın faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Oğan, sandığın, 2018 yılında 27 milyon lira artışla toplam öz kaynaklarının yaklaşık 1,5 milyar liraya ulaştırıldığını belirterek, POLSAN'ın bağlı ortaklıklarında verimliliğin ve sürdürülebilir kar odaklı bir yönetim anlayışının öne çıkarıldığını dile getirdi.

Yönetim Kurulu olarak POLSAN'ın sahip olduğu gayrimenkulleri, gelir üreten yatırımlara dönüştürme hedefiyle büyük ve önemli adımlar attıklarını kaydeden Oğan, "Sandığımızın güçlü bir ortaklık tabanına ulaşması ve yıllar içerisinde ortaklarına çok daha tatminkar emeklilik yardımı yapması mümkün hale gelmiştir." dedi.

POLSAN Genel Müdürü Mustafa Selçuk da sandıkla ilgili bir sunum yaptı.

PARTNER50 yaş tatili! Vücuduyla büyüledi...50 yaş tatili! Vücuduyla büyüledi...
6'ncı katta önlem almadan camları sildi6'ncı katta önlem almadan camları sildi
İhlas Kolejinin genç yazarı ilçe birincisi olduİhlas Kolejinin genç yazarı ilçe birincisi oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
emniyet genel müdürü celal uzunkaya FETÖ POLSAN 51. Olağan Genel Kurulu POLSAN Genel Müdürü Mustafa Selçuk POLSAN Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Oğan

En Çok Okunan Haberler

'İspat etsinler, istifa etmeyen namerttir'

'İspat etsinler, istifa etmeyen namerttir'

Sığınma evlerindeki 30 binden fazla kadın oy kullanamadı

Sığınma evlerindeki 30 binden fazla kadın oy kullanamadı

Çukur'a bomba transfer! Ünlü oyuncunun rolü belli oldu

Çukur'a bomba transfer! Ünlü oyuncunun rolü belli oldu

Dev derbi öncesi Galatasaray'a büyük şok

Dev derbi öncesi Galatasaray'a büyük şok

Yerel seçimde kilit tarihler: Neler yaşanacak?

Yerel seçimde kilit tarihler: Neler yaşanacak?

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

YSK'dan Mardin kararı! Mazbata verilecek

YSK'dan Mardin kararı! Mazbata verilecek

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başkent'te dolu yağışı etkili oldu

Başkent'te dolu yağışı etkili oldu

Uyuşturucu kuryesinin midesinden çıkanlar şaşırttı

Uyuşturucu kuryesinin midesinden çıkanlar şaşırttı

Yolcu otobüsü tıra çarptı: 20 yaralı var

Bursa'da yolcu otobüsü tıra çarptı

Devrilen otomobil, bir inşaatın asma katına çarptı

Devrilen otomobil, bir inşaatın asma katına çarptı

Anestezi teknikeri Gözde'nin korkunç ölümü

Anestezi teknikeri Gözde'nin korkunç ölümü

'Dev kaya kamyonu'nun kadın operatörü

Dev kamyonun sürücüsünü gören inanamıyor: Yelda ile tanışın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.