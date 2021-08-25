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Poly Network, 610 milyon değerindeki kripto parayı geri aldı

25.08.2021 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşanan en sıra dışı kripto para soygunu olayında yeni bir gelişme söz konusu. Pazartesi günü, merkezi olmayan bir finans platformu Poly Network, “Mr. White Hat” isimli bir hackerin saldırısına uğradı.

Poly Network, 610 milyon değerindeki kripto parayı geri aldı

Ethereum, Shiba Inu ve diğer kripto para birimlerinde 610 milyon dolar çalan hacker soygunun üstüne bir de iş teklifi aldı. Şirketin güvenlik açığını ortaya koyduğu için para ödülü dahi teklif edilen hacker şimdi parayı iade etti.

Şirket, yaptığı açıklamada “Bu noktada, olay sırasında aktarılan tüm kullanıcı varlıkları tamamen kurtarıldı” açıklamalarında bulundu. Poly Network, şirketin mümkün olan en kısa sürede bu dijital para birimlerinin kontrolünü gerçek sahiplerine iade etmek için çalışıyor.

Yaşanan ciddi soygunun ardından Poly Network, bilgisayar korsanına 500.000 dolarlık bir ödül teklif etti. Bu da yetmezmiş gibi bir de iş teklifinde bulundu. Hacker para ödülünü ise kabul etmedi. Ancak ne oldu da Mr. WhiteHat isimli hacker fikrini değiştirip parayı iade etti hala muamma. CNBC’ye göre hacker, son işleme dahil ettikleri bir mesajda,  “Uzlaşmaya acı verici ve belirsiz bir şekilde ulaşıldı, ancak işe yarıyor.” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Kripto para
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