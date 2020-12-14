POMEM 8 bin polis alımı başvuru ekranı... Polislik başvurusu nasıl yapılır? 27. Dönem POMEM başvuru şartları ve ücreti nedir?

Polis Akademisi Başkanlığı son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Polis Akademisi Başkanlığının internet sitesinden yapılan duyuruda 8 bin polis memuru alımı bilgisi paylaşıldı. 8 bin polis alımı ne zaman yapılacak araştırmasına başlayan vatandaşlar, POMEM 8 bin polis alımı başvurusu 2020 nasıl yapılacağını inceliyor. Polis Akademisi Başkanlığı yaptığı duyuruda; "27'nci dönem POMEM giriş sınavına ilişkin yapılan duyuruya göre, alınacak öğrencilerin 6 bin 400'ü lisans (5 bin 440 erkek ve 960 kadın), 1600'ü ön lisans (1360 erkek ve 240 kadın) mezunu olacak. Alıma ilişkin esaslar ve sınav takvimi ilerleyen günlerde Akademinin "www.pa.edu.tr" adresinden açıklanacak." ifadelerini kullandı. Peki 27. dönem pomem atamaları ne zaman olacak? POMEM BAŞVURU KILAVUZU 2020 27. DÖNEM POLİS ALIMI BAŞVURU EKRANI 27. DÖNEM POMEM POLİS ALIMLARI BAŞLADI! Polis Akademisi Başkanlığın'ndan son dakika açıklaması geldi. Polis Meslek Eğitim Merkezlerine önlisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan 6.400 lisans (5.440 erkek ve 960 kadın),1.600 önlisans (1.360 erkek ve 240 kadın) olmak üzere toplam 8.000 öğrenci alımı yapılacak. Başvurular online olarak 8 - 21 Aralık tarihinde yapılacak. 8 Aralık itibari ile ile başlayan POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak merak ediliyor.

27. DÖNEM POMEM POLİS ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR? Polis olmak için başvuru yapacak olan adayların 08-21 Aralık 2020 tarihleri arasında https://www.pa.edu.tr adresinden e-Devlet giriş bilgileri ile ön başvuru yapmaları gerekiyor. POMEM başvuru nasıl yapılır araştıran polis adaylarına bu işlemin ardından internet üzerinden başvuru ücretlerini de yatırmaları gerektiğini belirtelim. Daha sonra ise polislik başvurusu şahsen gerçekleşecektir. Ön başvuruyu tamamlayan kişiler, Şahsen Başvuru-Evrak Teslimi ile Aday Değerlendirme ve Seçme Sınav tarihlerini bekleyecek. Daha sonra sınav bilgileri Polis Akademisi Başkanlığının www.pa.edu.tr internet sayfasından ilan edilecek. Polis olmak isteyen adayların hangi gün ve saatte 27. dönem POMEM sınavına gireceği

Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası olan ww.pa.edu.tr üzerinden duyurulacak. Bunlar dışında polis adaylarına posta yoluyla veya değişik iletişim araçları ile tebligat yapılmayacak. Dönem POMEM eğitimleri ve sınavlarında başarılı olan polis adaylarının atamaları ise daha sonra yapılacak. POLİS ALIMI BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR? Binlerce adayın katılmak istediği polis alımı başvuru ücreti ne kadar araştırılıyor. İnternet üzerinden ön başvuru yapacak adaylar tarafından sınav başvuru ücreti 150.00 TL olarak belirlendi.

POLİS BAŞVURUSU ÜCRETLERİ NEREYE YATIRILACAK? 08 Aralık 2020 saat 09:00’dan 21 Aralık 2020 saat 17:00’ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “27. Dönem POMEM Giriş Sınavı” isimli hesaba yatırılacak. Başvuru ücreti sadece Halkbank şubelerinden, ATM’lerinden ve internet bankacılığı üzerinden yatırılabilecek. Diğer bankaların şubelerinden, internet bankacılığı ve ATM’lerinden başvuru ücreti yatırma işlemi yapılmayacak. Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları sınav ücreti yatırmayacak. 8 BİN POLİS ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK? Polis Akademisi Başkanlığının internet sitesinden yapılan duyuruda 8 bin polis memuru alımı bilgisi paylaşıldı. 8 bin polis alımı ne zaman yapılacak araştırmasına başlayan vatandaşlar, ne zaman başvuru yapacaklarını araştırıyor. Yeni Ekonomi Program öncesinde yapılan açıklamada 35 bine yakın personel alımına dair karar verildiği söylenmişti. Koronavirüs salgınının ardından kamuda artan, güvenlik açığı ile birlikte yeni personel alımları ne zaman yapılacak araştırılıyordu. KPSS sonuçlarının açıklanması memur ihtiyacının artması nedeniyle kadroya yerleşmek isteyen adaylar, kamuya yeni memur alımları ne zaman yapılacak araştırmaya başladı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki 2021 yılı bütçe teklifinin görüşmeleri başlamıştı. Yapılan görüşmelerin ardından bakanlıklar ve kamu kuruluşlarının 2021 yılı bütçe teklifleri görüşüldü. Yeni Ekonomi Programı öncesinde yaklaşık 30 bin kamu personeli alındığı bildirilmişti. Yeni Ekonomi Programı ile birlikte 2021 yılı içerisinde 65 bin personel daha alınması bekleniyor. Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Akademisi Başkanlığı'nın PÖH, PMYO, POMEM, PAEM alımları için vatandaşlar beklemeye başladı. Peki PÖH, PMYO, POMEM, PAEM alımları ne zaman yapılacak? 2021 polis alımları ne zaman olacak?

EGM POLİS ALIMLARI NE ZAMAN YAPILACAK? 2021 polis alımları tarihi net olarak açıklanmadı. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığına polis alımları için nefesler tutuldu. Binlerce kişi polis alımlarının başlaması için 2021 polis alımları ne zaman yapılacak araştırmaya başladı. PÖH, PMYO, POMEM, PAEM eğitimleri alan binlerce aday, ne zaman polislik görevine başlayacağını merak ediyor. Yeni Ekonomi Paketi ile 2020 bütçesinde 65 bin kamu personel alımı öngörülüyor.Polis Akademisi Başkanlığı'na 2021 yılında binlerce polis memuru katılması bekleniyor. 2021'de de sağlık, eğitim gibi kadrolar olmak üzere Emniyet'e üniversite mezunu komiser, polis memuru ile bekçi alınacak. Peki 2021 polis alımları tarihi belli mi? Polis Akademisi Başkanlığının internet sitesinden 27'nci dönem POMEM giriş sınavına ilişkin yapılan duyuruya göre, alınacak öğrencilerin 6 bin 400'ü lisans (5 bin 440 erkek ve 960 kadın), 1600'ü ön lisans (1360 erkek ve 240 kadın) mezunu olacak. Alıma ilişkin esaslar ve sınav takvimi ilerleyen günlerde Akademinin "www.pa.edu.tr" adresinden açıklanacak denildi.

KAMUYA PERSONEL ALIMI YÜZ BİNİ BULACAK Yeni Ekonomi Programı kapsamında yapılan görüşmelerin ardından bütçe teklifinin açıklanmasıyla birlikte 2021 yılında kamu kurum ve kuruluşlarla birlikte bakanlıklara ne kadar personel alınacağı bilgisi paylaşılacak. Bu açıklamayla birlikte Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı'na kaç PÖH, PMYO, POMEM, PAEM alınacağı da merak konusu oldu. Yeni Ekonomi Programı öncesinde bütçelendirilen ve uygun olduğu saptanan 35 binin üzerinde personel alımı gerçekleştirilecek. Ardından kamuya memur alımlarının 65 bin kişiye kadar devam edeceği kaydedildi. 65 bin kamuya memur alımlarının arasında en fazla ihtiyaç duyulan güvenlik güçleri de yer alıyor. PÖH, PMYO, POMEM ve PAEM alımları ne zaman olacak merak eden vatandaşlar, alımların bir an önce başlamasını talep ediyor. Kamuya 2021 yılı için topla 100 bin memur alınması planlanıyor. PMYO NEDİR? Polis Akademisi bünyesinde, 2 yıl süre şartı ile ön lisans düzeyinde, parasız yatılı, beslenme, üniformalı, sağlık, barınma gibi temel ihtiyaçlarının devletin karşıladığı

mesleki uygulama ve eğitim-öğretim yapan eğitim kurumlarına PMYO denir.. Emniyet Teşkilatı ihtiyacına göre yetiştirdiği PMYO'dan polis alımı yapar.

PAEM NEDİR? PMYO ön lisans eğitim düzeyini baz alırken PAEM ise linsansüstü düzeyde eğitim vermektedir. Yine PMYO gibi PAEM'de de, parasız yatılı, üniformalı, beslenme, barınma ve sağlık giderleri devlet tarafından karşılanır. Emniyet Teşkilatı ihtiyacına göre yetiştirdiği PAEM'dan polis alımı yapar. NASIL POLİS OLUNUR? Polis olmak için hem eğitime hem de fiziki özelliklere sahip olmak gerekir. Lise mezunu düzeyi vatandaşlar da dahil, lisansüstü düzeyi olan herkes şartları sağladığı takdirde polis olabilir. Vatandaşlar eğitim seviyelerine göre farklı polislik okulunda eğitim alacaktır. Polislik eğitim süresi en son mezun olunan okuldan alınan eğitime göre 6 ay ile 2 yıl arasında değişmektedir. Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlükleri (POMEM) ' eğitimlerine katılan bir kişi 6 ay sonra polis olabiliyorken, Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) eğitimlerine katılan bir kişi 2 yıl sonra polis olacaktır. Polis Amirleri Eğitim Merkezi (PAEM) ' eğitimlerini alan bir kişi de başarılı olduktan on bir aylık bir eğitim sonrası polis ünvanını alır.

POLİS NEDİR? Kamu düzenini ve vatandaşın güvenliğini sağlayan kamu memurlarına verilen isimdir. Polis teşkilatının amacı; vatandaşların can, mal, ırz güvenliğinin sağlanması, yurt içinde huzûr ve nizâmın temini ve vatandaşların korunması, suç işlemeye yönelik davranışların önlenmesi, sanıkların yakalanarak adâlete teslim edilmesi gibi birçok görevi vardır. POLİS TEŞKİLATININ TEMEL AMAÇLARI Polis teşkilatının görevleri ve temel amacı bellidir. Suç ortaya çıkmadan önce engellemeye çalışan polis teşkilatının temel amaçları şunlardır; Kamu düzenini ve güvenliğini sağlamak, Yasaların uygulanmasını sağlamak, Çeşitli belge ve lisansları düzenlemek, Suçları önceden tespit etmek, gerçekleşmesini önlemek ve soruşturmaları gerçekleştirmek. TÜRKİYE'DE POLİS TEŞKİLATI Türk Polis Teşkilatı modern anlamda ilk olarak 10 Nisan 1845 tarihinde İstanbul'da kurulmuştur. Şu an hala 1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu'na dayanarak örgütlenmiş ve 1934 tarihli 2559 sayılı Polis Vazife ve Sâlahiyet Kanunu ile yetkilendirilmiş bir polis teşkilattır. Aynı zamanda İçişleri Bakanlığı'na bağlı bir genel müdürlüktür.

Polis teşkilatları merkezde Daire başkanlıkları olarak, taşrada ise İl ve İlçe Emniyet Müdürlükleri ismiyle örgütlenmiştir. Polis teşkilatı suç ortaya çıkmadan önce engellemek için çalışır.. Polis teşkilatının şu an yaklaşık olarak, 250.000 personeli ile görev yapmaktadır. Sahil Güvenlik Teşkilatı ( Sahil ve Denizlerde ) ve Jandarma teşkilatı ( köy ve kırsal alanlarda ) ile bölge paylaşımı yapılmış ve sadece il ve ilçe merkezlerinde ( polis ) görev yapmaktadır.

2021 POMEM ALIM ŞARTLARI NELER? a) T.C. vatandaşı olmak, b) Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından lisans mezunları için 2017 veya 2018 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00),önlisans mezunları için 2018 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (70,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak, ç) Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocukları için 2017 veya 2018 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00),2018 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (56,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.) d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1990 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

e) Kadınlar için 162 cm’den kısa boylu olmamak, beden kitle indeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak, f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak, g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak, ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin; 1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak, 2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

h) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak, ı) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak, i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak, j) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak, k) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak, l) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak. UYARI: EMNİYET TEŞKİLATI PERSONELİNDEN ŞEHİT VEYA VAZİFE MALULÜ OLANLARIN, EŞ VEYA ÇOCUKLARI SINAV ÜCRETİ YATIRMAYACAKTIR.