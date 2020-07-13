POMEM alımları ne zaman başlayacak? 26. dönem POMEM başvuru tarihleri ve şartları

Türkiye'de popüler meslekler arasında yer alan polislik pek çok kişinin hayallerini süslüyor. Her yıl belirlenen tarihlerde yapılan POMEM başvuruları bu sene yeni koronavirüs pandemisi nedeniyle gerçekleştirilememiş ve süreç ileri bir tarihe ertelenmişti. Bu gelişmenin ardından adaylar Polis Akademisi'nin yapacağı açıklamayı beklemeye geçerken, POMEM polis alımı sürecine dair beklenen açıklama geldi. Polis Akademisi 26. dönem POMEM başvuru sürecini bekleyenlere eğitim tarihini açıkladı. 26. dönem POMEM eğitim tarihi açıklandı Polis Akademisi Başkanlığı, POMEM eğitimlerinin ne zaman başlayacağını duyurdu. Polis alımlarına dair Polis Akademisi tarafından yapılan duyuruda, "26. Dönem POMEM olarak Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerine planlaması yapılan adayların eğitimleri 04 Ekim 2020 tarihinde başlayacaktır." ifadelerine yer verildi. 27. dönem POMEM polis alımı ne zaman olacak? POMEM eğitim süreci konusunda açıklama gelirken, 27. dönem polis alımı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konu hakkında, “Onların talepleri çok saygın. Şöyle diyorlar. Biz 7 binlik polis alımına çıktık. Diyorlar ki bu 10 bin al yedekle beraber. Benim böyle bir hakkım yok. Onu aldığım zaman sınavın hukuki yönü sakat olacak. Şöyle bir şey olabilirdi. Onu da arkadaşlarımla konuştum. Bir 3 bin polis daha alsak. Bir yıl sonra olabilir. Şimdi başlasak anca yıl sonra olabilir. 3 bin polis alsak ekonomiye ait sorumluluk var.” şeklinde konuştu.

Bakan Soylu'nun bu açıklaması, 27. dönem POMEM alımları için bekleyenler tarafından yeni polis alımlarının yakın zamanda gerçekleştirileceğine dair işaret olarak görüldü. POMEM başvuru şartları nelerdir? Henüz yeni başvurular açılmamış olsa da polis alımı sürecinde aranan şartlar şu şekildedir: a) T.C. vatandaşı olmak, b) Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından lisans mezunları için 2017 veya 2018 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (70,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak, ç) Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocukları için 2017 veya 2018 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (56,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.)

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (31 Aralık 1989 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak), e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak, f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak, g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak, ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin; 1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak, 2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,