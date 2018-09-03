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POMEM alımlarında istenen başvuru belgelerindeki değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı!

EĞİTİM HABERLERİ  | 03.09.2018 11:32 | Son Güncelleme

Resmi Gazete'de bugün yayınlanan yönetmenlik ile POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezi) alımlarında adaylardan istenen başvuru belgelerinde yapılan değişiklikler açıklandı. Yeni yönetmenliğe göre POMEM başvuruda istenen belgelerden bazıları çıkarıldı. Buna göre artık bazı belgeler, başvuru sırasında adaylardan istenmeyecek. Peki POMEM başvuruda istenen belgeler nelerdir?

POMEM alımlarında istenen başvuru belgelerindeki değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı!

POMEM başvuru belgelerinde yapılan değişikliğe dair yönetmenlik bugün resmi gazetede yayımlandı. Yayımlanan yönetmenlikte yapılan değişiklik "6/6/2015 tarihli ve 29378 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c), (ç) ve (ğ) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır." şeklinde ifade edildi. Bu değişikliğe göre başvuru sırasında aşağıdaki geçen belgelerden üç tanesi artık adaylardan istenmeyecek. POMEM alımlarında istenen başvuru belgeler ve bu belgeler içerisinden çıkarılan maddeler şunlar...

POMEM BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmenliğe göre, POMEM başvurusunda istenen belgelerden, lisans diploması, KPPS sonuç belgesi ve sınav ücreti dekontu alınmayacak.

MADDE 9 – (1) Başvuru yapan adaylardan;

a) T.C. kimlik numarası yazılı beyanı,

b) Sınav başvuru dilekçesi,

c) Lisans diplomasının veya geçici bitirme belgesinin aslı ve fotokopisi,

ç) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

d) Son bir yıl içinde çekilmiş dört adet biyometrik fotoğraf,

e) Kendisi ve evli ise eşinin sabıka kaydı olmadığını ifade eden yazılı beyanları,

f) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi,

g) Emniyet teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocuklarından, Personel Dairesi Başkanlığınca verilen şehitlik veya vazife malullük belgesinin Kurumca onaylı örneği,

ğ) Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu istenir.

(2) Aranılan nitelikleri taşıyan ve birinci fıkrada istenen belgeleri getiren adayların şahsen başvuruları Başkanlıkça uygun görülen Müracaat Kabul Komisyonlarınca alınır.

(3) Başvuru ile ilgili olarak istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır.

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