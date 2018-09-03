POMEM alımlarında istenen başvuru belgelerindeki değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı!

d) Son bir yıl içinde çekilmiş dört adet biyometrik fotoğraf,

c) Lisans diplomasının veya geçici bitirme belgesinin aslı ve fotokopisi,

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmenliğe göre, POMEM başvurusunda istenen belgelerden, lisans diploması, KPPS sonuç belgesi ve sınav ücreti dekontu alınmayacak.

POMEM başvuru belgelerinde yapılan değişikliğe dair yönetmenlik bugün resmi gazetede yayımlandı. Yayımlanan yönetmenlikte yapılan değişiklik "6/6/2015 tarihli ve 29378 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c), (ç) ve (ğ) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır." şeklinde ifade edildi. Bu değişikliğe göre başvuru sırasında aşağıdaki geçen belgelerden üç tanesi artık adaylardan istenmeyecek. POMEM alımlarında istenen başvuru belgeler ve bu belgeler içerisinden çıkarılan maddeler şunlar...

e) Kendisi ve evli ise eşinin sabıka kaydı olmadığını ifade eden yazılı beyanları,

f) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi,

g) Emniyet teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocuklarından, Personel Dairesi Başkanlığınca verilen şehitlik veya vazife malullük belgesinin Kurumca onaylı örneği,

ğ) Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu istenir.

(2) Aranılan nitelikleri taşıyan ve birinci fıkrada istenen belgeleri getiren adayların şahsen başvuruları Başkanlıkça uygun görülen Müracaat Kabul Komisyonlarınca alınır.

(3) Başvuru ile ilgili olarak istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır.

