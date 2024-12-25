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POMEM başvurusu nasıl yapılır? Pomem başvuru şartları ve başvuru ücreti

Ferhan Petek Ferhan Petek
14.12.2024 22:12
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Ülkemizde çeşitli meslek gruplarına dahil olabilmek için devlet ve devlete ait kurumlarca destek verilen çeşitli eğitimler verilmekte ve sınavlar düzenlenmektedir. Çeşitli koşullara sahip olan ve istenen bazı şartları yerine getiren kişiler, bu eğitimlerden yararlanabilmekte ve açılan sınavlara girebilmekledir.

POMEM başvurusu nasıl yapılır? Pomem başvuru şartları ve başvuru ücreti

Polis olmak isteyen kişiler, çeşitli koşulları yerine getirdikleri takdirde ilgili sınavlara girerek ve gerekli eğitimleri alarak polis olabilirler. Bu eğitimler ve sınavlar devlet tarafından desteklenen resmî kurumlarca takip edilmekte ve gerçekleştirilmektedir.

POMEM nedir?

Bir kısaltma olan POMEM, Polis Meslek Eğitim Merkezi anlamına gelir. Polis Meslek Eğitim Merkezleri, her yıl binlerce polis adayını bünyesine eklemektedir. POMEM başvuruları 3 aşamadan oluşur ve çeşitli aşamalar geçildikten sonra aday kabulü gerçekleşir.

Mülakat, fiziksel yeterlilik, ön sağlık kontrolü aşamaları bulunan POMEM başvuruları her yıl önceden belirlenen ve açıklanan tarihler arasında yapılmaktadır. Ancak POMEM’e başvurabilmek için çeşitli koşulların yerine getirilmesi şartı bulunur.

POMEM başvuru şartları nelerdir?

Herkes POMEM başvurusu yapamaz. Bunun için şu koşulların yerine getirilmesi beklenir:

  • T.C. vatandaşlığına sahip olmak
  • Lisans, önlisans ya da bunlara denk Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş olan yurt dışındaki kurumlardan mezun olmak
  • KPSS’de Bakanlık tarafından belirlenecek taban puan yada üzerinde puan almış olmak
  • 18 yaşını tamamlamış olmak
  • 30 yaşından gün almamış olmak
  • Kadınlar için 1.62, erkekler için 1.67’den daha kısa olmamak.
  • Beden kitle endeksi 18-27 arası olmak
  • Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak
  • Silah taşıma ya da silahlı görev yapmaya engeli olmamak
  • Herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak
  • Suç işlememiş olmak
  • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

POMEM başvurusu nasıl yapılır?

Adaylar, belirtilen tarihler arasında şahsen ya da online başvuru yapabilir. Online başvuru için www.pa.edu.tr adresine giriş yapılmalıdır. Giriş için e-Devlet sistemine giriş yapılırken kullanılan şifre kullanılır.

Son başvuru tarihine kadar Aday Belirleme Ön Başvuruları gerçekleştirilebilir. Direkt olarak verilen adrese girilebilir ya da e-Devlet sistemi üzerinden giriş yapılarak POMEMK sınav başvuru sayfasına ulaşılabilir.

POMEM başvuru ücreti ne kadar?

Sınava girmek için önceden belirlenen ve açıklanan başvuru ücretini yatırmış olmak gerekir. 2025 yılı için açıklanan POMEM başvuru ücreti 1.900 TL olarak belirtilmiştir. Başvuru ücretinin en geç 2 Ocak 2025 tarihine kadar yatırılması olması gerekliliği açıklanmıştır.

Ödemeler belirtilen tarihte gün bitimi saat 17:00’a kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü’ne ait olan Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi adına yatırılmış olması önemlidir. Aksi takdirde başvurular geçerli olmaz.

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polis başvuru
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