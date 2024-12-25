POMEM başvurusu nasıl yapılır? Pomem başvuru şartları ve başvuru ücreti

Polis olmak isteyen kişiler, çeşitli koşulları yerine getirdikleri takdirde ilgili sınavlara girerek ve gerekli eğitimleri alarak polis olabilirler. Bu eğitimler ve sınavlar devlet tarafından desteklenen resmî kurumlarca takip edilmekte ve gerçekleştirilmektedir.

POMEM nedir?

Bir kısaltma olan POMEM, Polis Meslek Eğitim Merkezi anlamına gelir. Polis Meslek Eğitim Merkezleri, her yıl binlerce polis adayını bünyesine eklemektedir. POMEM başvuruları 3 aşamadan oluşur ve çeşitli aşamalar geçildikten sonra aday kabulü gerçekleşir.

Mülakat, fiziksel yeterlilik, ön sağlık kontrolü aşamaları bulunan POMEM başvuruları her yıl önceden belirlenen ve açıklanan tarihler arasında yapılmaktadır. Ancak POMEM’e başvurabilmek için çeşitli koşulların yerine getirilmesi şartı bulunur.

POMEM başvuru şartları nelerdir?

Herkes POMEM başvurusu yapamaz. Bunun için şu koşulların yerine getirilmesi beklenir:

T.C. vatandaşlığına sahip olmak

Lisans, önlisans ya da bunlara denk Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş olan yurt dışındaki kurumlardan mezun olmak

KPSS’de Bakanlık tarafından belirlenecek taban puan yada üzerinde puan almış olmak

18 yaşını tamamlamış olmak

30 yaşından gün almamış olmak

Kadınlar için 1.62, erkekler için 1.67’den daha kısa olmamak.

Beden kitle endeksi 18-27 arası olmak

Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak

Silah taşıma ya da silahlı görev yapmaya engeli olmamak

Herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak

Suç işlememiş olmak

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

POMEM başvurusu nasıl yapılır?

Adaylar, belirtilen tarihler arasında şahsen ya da online başvuru yapabilir. Online başvuru için www.pa.edu.tr adresine giriş yapılmalıdır. Giriş için e-Devlet sistemine giriş yapılırken kullanılan şifre kullanılır.

Son başvuru tarihine kadar Aday Belirleme Ön Başvuruları gerçekleştirilebilir. Direkt olarak verilen adrese girilebilir ya da e-Devlet sistemi üzerinden giriş yapılarak POMEMK sınav başvuru sayfasına ulaşılabilir.

POMEM başvuru ücreti ne kadar?

Sınava girmek için önceden belirlenen ve açıklanan başvuru ücretini yatırmış olmak gerekir. 2025 yılı için açıklanan POMEM başvuru ücreti 1.900 TL olarak belirtilmiştir. Başvuru ücretinin en geç 2 Ocak 2025 tarihine kadar yatırılması olması gerekliliği açıklanmıştır.

Ödemeler belirtilen tarihte gün bitimi saat 17:00’a kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü’ne ait olan Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi adına yatırılmış olması önemlidir. Aksi takdirde başvurular geçerli olmaz.