POMEM sınav ücreti ödeme süresi uzatıldı! 29. Dönem POMEM sınav ücreti ne kadar, nasıl yatırılır?

POMEM sınav ücreti miktarı ve ödeme tarihleri ilgili vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bilindiği üzere POMEM ön başvuru sonuçları 14 - 25 Kasım tarihleri arasından tamamlanmıştı. Sınava girmeye hak kazanan adaylar POMEM sınav ücretini belirtilen tarihler aralığında yatırmalıdırlar. 8 Aralık'ta sona ermesi beklenen sınav parası yatırma süresi uzatıldı. Peki POMEM ücretleri ne zamana kadar yatırılabiliyor?

POMEM SINAV ÜCRETİ YATIRMA TARİHLERİ

Polis Akademisi Başkanlığı'nın yaptığı paylaşıma göre 29. Dönem POMEM sınav ücreti yatırma tarihleri uzatıldı.

Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “29. Dönem POMEM Giriş Sınavı” isimli hesabına yatırılacak ücret,12 Aralık 2022 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar uzatılmıştır.

POMEM SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adayların 345.00 TL (üç yüz kırk beş) olan sınav başvuru ücretini Halbank araclığıyla yatırmaları gerekmektedir.



