HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. POMEM sınav ücreti ödeme süresi uzatıldı! 29. Dönem POMEM sınav ücreti ne kadar, nasıl yatırılır?

POMEM sınav ücreti ödeme süresi uzatıldı! 29. Dönem POMEM sınav ücreti ne kadar, nasıl yatırılır?

08.12.2022 00:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

POMEM sınav ücreti ödeme tarihlerine dair yeni bir açıklama geldi. Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabında yaptığı paylaşıma göre POMEM sınav ücreti yatırma süreleri uzatıldığı öğrenildi. POMEM ön başvurusunu geçen adaylar sınav ücretlerini yatıracaklar. Peki, 29. Dönem POMEM sınav ücreti ne kadar, nasıl ve hangi bankalara yatırılır?

POMEM sınav ücreti ödeme süresi uzatıldı! 29. Dönem POMEM sınav ücreti ne kadar, nasıl yatırılır?

POMEM sınav ücreti miktarı ve ödeme tarihleri ilgili vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bilindiği üzere POMEM ön başvuru sonuçları 14 - 25 Kasım tarihleri arasından tamamlanmıştı. Sınava girmeye hak kazanan adaylar POMEM sınav ücretini belirtilen tarihler aralığında yatırmalıdırlar. 8 Aralık'ta sona ermesi beklenen sınav parası yatırma süresi uzatıldı. Peki POMEM ücretleri ne zamana kadar yatırılabiliyor?

POMEM SINAV ÜCRETİ YATIRMA TARİHLERİ

Polis Akademisi Başkanlığı'nın yaptığı paylaşıma göre 29. Dönem POMEM sınav ücreti yatırma tarihleri uzatıldı.

Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “29. Dönem POMEM Giriş Sınavı” isimli hesabına yatırılacak ücret,12 Aralık 2022 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar uzatılmıştır.

POMEM 1

POMEM SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

  1. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adayların 345.00 TL (üç yüz kırk beş) olan sınav başvuru ücretini Halbank araclığıyla yatırmaları gerekmektedir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Göreve giderken 3 kişi saldırmıştı! Polis memuru tutuklandıGöreve giderken 3 kişi saldırmıştı! Polis memuru tutuklandı
Rusya lideri Putin'den nükleer savaş açıklaması!Rusya lideri Putin'den nükleer savaş açıklaması!
Vakalar patladı, karar verildi! Kaymakamlık duyurdu: Bugün başladıVakalar patladı, karar verildi! Kaymakamlık duyurdu: Bugün başladı
Anahtar Kelimeler:
polis POMEM polis akademisi başkanlığı

En Çok Okunan Haberler

Ştandart Kazım'ı şimdi görün! Gençlere taş çıkartıyor

Ştandart Kazım'ı şimdi görün! Gençlere taş çıkartıyor

Öztürk Yılmaz'a bıçaklı saldırı! Hastaneye kaldırıldı

Öztürk Yılmaz'a bıçaklı saldırı! Hastaneye kaldırıldı

2023 market poşet fiyatı belli oldu

2023 market poşet fiyatı belli oldu

Rusya lideri Putin'den nükleer savaş açıklaması!

Rusya lideri Putin'den nükleer savaş açıklaması!

Gürcistan’dan İstanbul'a alışveriş akını… “550 dolara satacağım”

Gürcistan’dan İstanbul'a alışveriş akını… “550 dolara satacağım”

Vakalar patladı, karar verildi! Kaymakamlık duyurdu: Bugün başladı

Vakalar patladı, karar verildi! Kaymakamlık duyurdu: Bugün başladı

İlginizi Çekebilir

Kadına tecavüz etmek için tüm binanın elektriklerini kesti!

Kadına tecavüz etmek için tüm binanın elektriklerini kesti!

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Bir rögara düştü ve vajinası yarıldı! ''20 doktor sırayla...''

Bir rögara düştü ve vajinası yarıldı! ''20 doktor sırayla...''

Ayin yapıyorlardı! 14 kişi sele kapılıp hayatını kaybetti

Ayin yapıyorlardı! 14 kişi sele kapılıp hayatını kaybetti

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabıları burada!

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabıları burada!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.