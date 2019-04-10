Pomepo S-400 sorusuna böyle yanıt verdi! ABD'den kritik Türkiye açıklaması!

Pompeo, ABD Senatosu Tahsisatlar Komitesi’nde ABD Dışişleri Bakanlığı bütçesine ilişkin bir oturumda değerlendirmelerde bulundu.

Oturumda Vermont Senatörü Demokrat Patrick Leahy, Pompeo’ya Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu tiran diye tanımladığını hatırlatarak, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’u da aynı şekilde tanımlayıp tanımlamadığını sordu.

Pompeo, "Evet" yanıtını verince Senatör Leahy aynı nitelememin Mısır Cumhurbaşkanı Sisi için de geçerli olup olmadığını sordu. Bu soruya Pompeo, "Hayır bu nitelemeyi yapamayacağım." diye yanıt verdi.

Senatör bu sefer, "Siyasi muhaliflerini hapse atması ve sahte seçimler yapmasına rağmen mi?" diye sorusunu yineledi.

Pompeo ise "Orada kötü ve çirkin bir dünya olduğu konusunda şüphe yok ancak tüm bu liderler aynı değiller. Bazıları bu ülkeyi (ABD’yi) dünya üzerinden silmek istiyor, diğerleri ise Amerikalıların güvende olması için bizimle ortaklık yapıyor. Temel farklar var ve ABD’nin nasıl yanıt vermesi konusunda temel farklar var." ifadesini kullandı.