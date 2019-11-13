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Pompa görevlisinin darp edilip gasp edildiği anlar anbean kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 02:26 | Son Güncelleme

Aksaray’da bir petrol istasyonuna gelen 2 kişinin pompacıyı yere yatırıp darp etmesi ve sonrasında cebindeki paraları gasp etmesi anbean kameraya yansıdı.Olay, Aksaray - Nevşehir Karayolu 14.

Aksaray’da bir petrol istasyonuna gelen 2 kişinin pompacıyı yere yatırıp darp etmesi ve sonrasında cebindeki paraları gasp etmesi anbean kameraya yansıdı.
Olay, Aksaray - Nevşehir Karayolu 14. kilometresinde bulunan bir petrol istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, petrol istasyonuna müşteri gibi gelen kimliği belirsiz bir kişi, pompacı olarak görev yapan Fuat Aytekin’e (55) aracının yolda kaldığını belirterek bidonla mazot almak istedi. Pompa görevlisi Fuat Aytekin müşteri sandığı şahsın elinden bidonu alarak mazot koymak için pompanın diğer tarafına geçti. Bu sırada arkasından gelen kimliği belirsiz bir kişi pompa görevlisine tekme attı. Pompa görevlisi aldığı tekme darbesi ile yere yıkılırken, 2 kişi pompa görevlisinin üzerine çıktı. Şahıslardan birisi pompa görevlisinin ellerini tutarken, diğer şahıs elindeki demirle pompa görevlisinin başına vurdu. Pompa görevlisini yaralayarak etkisiz hale getiren şüphelilerden biri pompa görevlisinin ellerini tutmaya devam ederken, diğer şüpheli görevlinin cebinde bulunan 3 bin lirayı aldı. Daha sonra 2 şüpheli olay yerinden hızla kaçarken yaşanan tüm olay anbean petrol istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından neye uğradığını şaşıran pompa görevlisi güçlükle ayağa kalkarak telefonla jandarmaya ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı pompa görevlisini ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan pompa görevlisinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme ve araştırma başlattı. Güvenlik kameralarından yola çıkan jandarma ekipleri kaçan 2 şüphelinin peşine düştü.
Yaşanan olay kamerada
Petrol istasyonunun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir şahsın pompa görevlisinin yanına geldiği, bir süre sonra pompa görevlisinin pompanın diğer tarafına geçtiği ve bu sırada ikinci şahsın koşarak gelerek tekme attığı görülüyor. Yere düşen pompa görevlisinin üzerine çıkarak darp ettiği de görülen güvenlik kamerası görüntülerinde, şahısların birinin pompa görevlisinin ellerini tuttuğu, diğerinin de hem darp ettiği, hem de pompa görevlisinin cebindeki paraları aldığı ve daha sonra kaçtığı görülüyor.
“Demir gibi bir şeyle dövüp cebimdeki 3 bin lirayı aldılar”
Olayın ardından Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan pompa görevlisi Fuat Aytekin başından aldığı darbe sonucu başına dikiş atılarak tedavi edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan pompa görevlisi Aytekin’in tedavisi sürerken yaşadığı olayı anlattı. Müşteri gibi gelen bir şahsa mazot vereceği sırada olayın yaşandığını belirten Aytekin, “Mazot vermeye çıktım. Ondan adamla uğraşırken binanın arkasından biri geldi tekme attı ve düştüm yere. Demir gibi bir şey vurdu. Ondan sonra ceplerime ellerini attılar. 3 bin TL parayı aldılar” dedi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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