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Pompa istasyonunun elektriğini kesen DEDAŞ'ın bürosu mühürlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 21:17 | Son Güncelleme

BATMAN'ın Beşiri ilçesinde, belediye tarafından 5 yıldır borcu ödenmeyen içme suyu pompa istasyonunun elektriği DEDAŞ tarafından kesildi.

BATMAN, (DHA) - BATMAN'ın Beşiri ilçesinde, belediye tarafından 5 yıldır borcu ödenmeyen içme suyu pompa istasyonunun elektriği DEDAŞ tarafından kesildi. Bunun üzerine belediye ekipleri, önce DEDAŞ bürosunun merdivenlerini imara aykırı olduğu gerekçesiyle yıktı ardından da büroyu mühürledi.

DEDAŞ görevlileri, belediye tarafından 5 yıldır borcu ödenmeyen, Beşiri ilçesindeki içme suyu pompa istasyonunun elektriğini kesti. Bunun üzerine belediye ekipleri, DEDAŞ bürosunun merdivenlerini imara aykırı olduğu gerekçesiyle yıktıktan sonra büroyu da mühürledi. Büronun mühürlenmesinin ardından DEDAŞ ekiplerinin il merkezine geldiği belirtildi. Konuyla ilgili DEDAŞ'tan yazılı açıklama yapıldı. Daha önce mülkiyeti Beşiri Belediyesi'ne aitken, 1996 yılında TEDAŞ'a devredilen ve halen Dicle Elektrik Dağıtım İlçe Şefliği olarak kullanılan hizmet binasının tebligat yapılmadan, kaçak olduğu gerekçesiyle belediye ekiplerince yıkıldığı kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:

"Yıkıma neden olan su pompa istasyonlarının elektriklerinin borçları sebebiyle kesilmesidir. Pompa istasyonlarının elektrik borcunun ödenmesi için defalarca Belediye Başkanı ve diğer yetkililer ile görüşme yapmamıza rağmen sonuç alınamayınca, yasa ve yönetmeliklere uygun davranılarak söz konusu yerlerin elektriği borcundan dolayı kesilmiştir. Bunun üzerine Belediye Başkanı, hizmet binamızı yıktıracağını, araçlarımıza ceza kesileceğini ve müteahhitlerin yatırım çalışmalarının durdurulacağını bildirmiştir. Ardından da binamız belediyeye ait iş makineleri tarafından yıkılırken, araçlarımıza ceza yazılmış ve çalışmalarımız durdurulmuştur. Ayrıca arıza birimimize ait bina, buradaki personel dışarı çıkarılarak içerisindeki tüm teçhizatla birlikte yine belediye ekiplerince mühürlenmiştir. Ekiplerimiz yaşanan arızalara mühürleme nedeniyle müdahale edememektedir. Bu nedenle ilçede birçok yer enerjisiz kalmış durumdadır. Bu şartlar altında Beşiri ilçesinde hizmet sunma olanağımız kalmadığından ekiplerimiz, Batman il merkezine çekilmiştir. Yaşanan bu hukuksuz yıkım olayı ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığı'nın yanı sıra adli mercilere gerekli başvurular yapılacaktır."

Öte yandan Beşiri Belediyesi'ne, daha önce İlçe Kaymakamı Mustafa Maslak, kayyum olarak atanmıştı. Belediye yetkilileri ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.

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