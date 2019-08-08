HABER

Pompalı cinayetin zanlısı: Küfür etti

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2019 18:04 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de, sokak ortasında tartıştığı Okan Demiralay'ı (25), pompalı tüfekle vurarak öldüren Gökhan Menekşe (20), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Menekşe'nin ifadesinde Demiralay'ı kendisine küfür ettiği için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.  Olay, dün akşam saatlerinde, 71 Evler Mahallesi Eliterziler Sokak'ta meydana geldi. Gökhan Menekşe, yolda husumetli olduğu Okan Demiralay ile karşılaşınca aralarında tartışma çıktı.

Pompalı cinayetin zanlısı: Küfür etti

Oğuzhan DEMİR-Abdullah GÜÇLÜ/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de, sokak ortasında tartıştığı Okan Demiralay'ı (25), pompalı tüfekle vurarak öldüren Gökhan Menekşe (20), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Menekşe'nin ifadesinde Demiralay'ı kendisine küfür ettiği için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.
Olay, dün akşam saatlerinde, 71 Evler Mahallesi Eliterziler Sokak'ta meydana geldi. Gökhan Menekşe, yolda husumetli olduğu Okan Demiralay ile karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. İkilinin küfürleşmesi üzerine tartışma kavgaya dönüşünce Menekşe aracından aldığı pompalı tüfekle Okan Demiralay'a ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Demiralay kanlar içinde yere yığılırken, Menekşe aracıyla olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Demiralay ardından Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Demiralay, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
KÜFÜR ETTİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ
Olayla ilgili soruşturma başlatılan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Menekşe'yi yakalamak için çalışma başlattı. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla Menekşe saklandığı evde pompalı tüfekle yakalayıp gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan Gökhan Menekşe adliyeye sevk edildi. Menekşe'nin ifadesinde Okan Demiralay'ın kendisine küfür ettiğini öne sürerek, "Okan önceki tartışmamızda bana küfür etmişti. Sokakta karşılaşınca yeniden tartıştık. Sonra aracımdan pompalı tüfeği alarak ateş ettim" dediği öğrenildi.
Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Gökhan Menekşe, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Pompalı cinayetin zanlısı: Küfür etti

Güzel yıldızın kıyafetleri dudak uçuklattı! Güzel yıldızın kıyafetleri dudak uçuklattı!
Tunceli'de uyuşturucuya 2 tutuklamaTunceli'de uyuşturucuya 2 tutuklama
Kocaeli’de 2006 yılındaki mafya çatışmasının zanlısı yakalandıKocaeli’de 2006 yılındaki mafya çatışmasının zanlısı yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kuşadası Körfezi'nde deprem!

Kuşadası Körfezi'nde deprem!

Denizli'de büyük panik! Depremin ardından ilk görüntüler

Denizli'de büyük panik! Depremin ardından ilk görüntüler

Güzel oyuncu ayrılığın sebebi mi? Flaş açıklama

Güzel oyuncu ayrılığın sebebi mi? Flaş açıklama

'Göbek açık; pantolon çok düşük...'

'Göbek açık; pantolon çok düşük...'

Denizli'de deprem! AFAD duyurdu

Denizli'de deprem! AFAD duyurdu

Şanlıurfa'da canlı bomba yakalandı

Şanlıurfa'da canlı bomba yakalandı

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da park yeri kavgasında iki grup birbirine girdi

Yer: İstanbul! Ortalık karıştı

Erzurum'da fuhuş operasyonu! 'Hanım Ağa' ve çetesi suçüstü yakalandı

'Hanım Ağa' ve çetesi suçüstü yakalandı

Meteoroloji'den son hava tahmini uyarısı! (İstanbul'da havalar nasıl olacak?)

Sıcaklıklar artıyor

Ölümün böylesi! Otomobil şarküteriye daldı, iş yeri sahibi feci şekilde can verdi!

Ölümün böylesi! İş yerine dalan aracın altında can verdi!

1 yaşındaki bebek çamaşır suyu içti

1 yaşındaki bebek çamaşır suyu içti

Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.