Pompalı cinayetinde 4 tutuklama

Gaziantep’te alacak verecek meselesi yüzünden Metin Köseoğlu’nu pompalı tüfek ile öldüren 6 kişiden 4’ü tutuklandı.

Şehitkamil ilçesi Sanayi Mahallesinde geçtiğimiz Perşembe günü meydana gelen cinayet olayı sonrası çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri 25 adrese düzenledikleri eşzamanlı operasyonlarla 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyette işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 6 cinayet şüphelisinden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zanlıların olayda hayatını kaybeden Metin Köseoğlu’nun amca çocukları olduğu öğrenilirken cinayetin ise alacak verecek meselesi yüzünden işlendiği ortaya çıktı.

