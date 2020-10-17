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Pompalı cinayetinde 4 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2020 17:15 | Son Güncelleme

Gaziantep’te alacak verecek meselesi yüzünden Metin Köseoğlu’nu pompalı tüfek ile öldüren 6 kişiden 4’ü tutuklandı.Şehitkamil ilçesi Sanayi Mahallesinde geçtiğimiz Perşembe günü meydana gelen cinayet olayı sonrası çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri 25 adrese düzenledikleri eşzamanlı operasyonlarla 6 şüpheliyi gözaltına aldı.Emniyette işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 6 cinayet şüphelisinden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.Zanlıların olayda hayatını kaybeden Metin Köseoğlu’nun amca çocukları olduğu öğrenilirken cinayetin ise alacak verecek meselesi yüzünden işlendiği ortaya çıktı.

Gaziantep’te alacak verecek meselesi yüzünden Metin Köseoğlu’nu pompalı tüfek ile öldüren 6 kişiden 4’ü tutuklandı.
Şehitkamil ilçesi Sanayi Mahallesinde geçtiğimiz Perşembe günü meydana gelen cinayet olayı sonrası çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri 25 adrese düzenledikleri eşzamanlı operasyonlarla 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyette işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 6 cinayet şüphelisinden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Zanlıların olayda hayatını kaybeden Metin Köseoğlu’nun amca çocukları olduğu öğrenilirken cinayetin ise alacak verecek meselesi yüzünden işlendiği ortaya çıktı.

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