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Pompalı dehşetin sanığına, ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıl hapis (Tekrar)

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2019 13:40 | Son Güncelleme

BURSA'da internetten satın aldığı pompalı tüfeği denemek için rastgele ateş açıp, kahvenin önünde oturan Doğukan Avcı'nın (15) ölümüne, arkadaşı Mustafa Paşa'nın (17) da sakat kalmasına neden olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Sezai İsanç (29), ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da internetten satın aldığı pompalı tüfeği denemek için rastgele ateş açıp, kahvenin önünde oturan Doğukan Avcı'nın (15) ölümüne, arkadaşı Mustafa Paşa'nın (17) da sakat kalmasına neden olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Sezai İsanç (29), ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, 2016 yılının Ekim ayında, merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde meydana geldi. 'Uyuşturucu ticareti yapmak' ve 'adam yaralama' suçlarından poliste kaydı bulunan Sezai İsanç, internetten 350 liraya satın aldığı pompalı tüfeği denemek için sokağa çıktı. İsanç, çuvaldan çıkardığı tüfekle çevreye rastgele ateş etmeye başladı. Bu sırada kahvenin önünde çay içen Doğukan Avcı (15) ve arkadaşı Mustafa Paşa (17), vücutlarına isabet eden saçmalarla ağır yaralandı. İki arkadaş, kahvedekiler tarafından Dr. Ayten Bozkaya Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sırtına ve karın boşluğuna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Doğukan Avcı, tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı. Mustafa Paşa'nın ise bir bacağı sakat kaldı.
'SÖYLEYECEK BİR ŞEYİM YOK'
Olayın ardından tutuklanan Sezai İsanç hakkında Bursa 5'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten öldürme' ve 'kasten yaralama' suçlarından 2 kez müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın karar duruşmasına Sezai İsanç, taraf avukatları, Doğukan Avcı'nın babası Mustafa Avcı ve Mustafa Paşa'nın babası Abdullah Paşa katıldı.
Bir önceki duruşmada İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapora göre aklı dengesi yerinde olduğu belirlenen İsanç, "Tüfeği internetten beğenip 350 liraya aldım. Tüfek elime geçince denemek istedim. Evimden çıkarak sokağa indim. Burada rastgele ateş etmeye başladım. Çocukları yaraladığımı görünce korkup kaçtım. Olay anında kendimde değildim. İddiaları kabul ediyorum" diyerek verdiği eski savunmasını tekrarladı. Mahkeme heyetinin son sözünü sorduğu İsanç, "Söyleyecek bir şeyim yok" dedi.
İYİ HAL VE TAHRİK İNDİRİMİ YOK
Mahkeme heyeti, kısa bir aranın ardından kararını açıkladı. Sanık Sezai İsanç'a Doğukan Avcı'yı öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Mustafa Paşa'yı da yaralama suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet, sonra indirim maddeleri uygulayarak 20 yıl hapis cezası verildi. Sanığa iyi hal indirimi ise uygulanmadı.
Doğukan Avcı'nın babası Mustafa Avcı, oğlunun geri gelmeyeceğini bildiğini söyleyerek, "Adalet yerini buldu" dedi. Yaralanan oğlunun sakat kaldığını belirten Abdullah Paşa ise "Sanık cezaevinden hiç çıkmasın" diye konuştu.

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