Pompalı saldırının zanlıları yakalandı

Gaziantep’te alacak verecek meselesi yüzünden akrabaları tarafından pusu kurularak pompalı tüfekle öldürülen Metin Köseoğlu’nun katil zanlıları Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Olayın ardından cinayet büro ekiplerinin yaptığı titiz çalışması sonucu kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken saldırıda hayatını kaybeden Köseoğlu ise toprağa verildi. Olay, Perşembe günü akşam saatlerinde Şehitkamil ilçesi Sanayi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sanayi sitesine gelen Metin Köseoğlu (46) aracını park ettiği esnada kendisine pusu kuran kişilerin pompalı saldırısına uğradı. Kanlar içinde yere yığılan Köseoğlu, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Köseoğlu, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsisinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Yeşilkent Mezarlığında defnedildi.

Öte yandan, gözaltına alınan şüphelilerinin cinayete kurban giden Metin Köseoğlu’nun amca çocukları olduğu öğrenilirken cinayetin ise alacak verecek meselesinden dolayı işlendiği ortaya çıktı.

