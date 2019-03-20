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Pompalı tüfek dehşeti kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2019 13:56 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde bir kadının pompalı tüfekle önce eşine sonra polise daha sonra ise bir eve ateş etmesi, kameralara yansıdı.Olay önceki gece Gölbaşı ilçesinde meydana geldi.

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde bir kadının pompalı tüfekle önce eşine sonra polise daha sonra ise bir eve ateş etmesi, kameralara yansıdı.
Olay önceki gece Gölbaşı ilçesinde meydana geldi. Asfalt Mahallesi Eski Besni Caddesi üzerindeki evinde eşi H.K ile tartışan ve psikolojik tedavi gören Didem K., evde bulunan pompalı tüfekle eşini kovaladı. Didem K.’nın açtığı ateşten kaçarak kurtulan H.K., olay yerinden uzaklaştı. Eşinin peşine düşen kadın eşi diye başka bir kişiyi takip etti. Takip ettiği kişi apartmanda bulunan evine girdi. Elinde pompalı tüfek ile apartmana giren kadın takip ettiği kişinin daire kapısına ateş açtı. Teslim olması hususunda uyarılan kadın, polislere ve havaya ateş açtı. Polisler de kadının tüfeği bırakması için uyarı ateşi açtı. Çatışma anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Bir süre sonra tüfeğin mermisinin bittiğini fark eden polis ekipleri kadını etkisiz hale getirerek, ambulansa bindirdi. Ambulans ile Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılan kadının psikolojik tedavi gördüğü ve ilaç kullandığı öğrenildi.
Kadının daha sonra polis nezaretinde Adana Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine gönderildiği aktarıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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