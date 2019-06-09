HABER

Pompalı tüfek dehşeti! Sesi duyanlar hemen ekipleri aradı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 21:08 | Son Güncelleme

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 4 ay önce evlendiği eşi H.O. tartışan Ercan O. (28), otomobilinde pompalı tüfekle başına ateş ederek yaşamına son verdi.

Pompalı tüfek dehşeti! Sesi duyanlar hemen ekipleri aradı

Olay, akşam saatlerinde Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. İddiaya göre, eşi H.O. ile tartışan Ercan O., otomobiline binerek evden çıktı. Daha sonra ormanlık alana gelen Ercan O, bagajından çıkardığı pompalı tüfekle başına ateş etti.

SESİ DUYANLAR JANDARMAYA HABER VERDİ

Silah sesini duyanlar, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ercan O.'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Ercan O.'nun, eşi H.O. ile 4 ay önce evlendiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

adam

Kayseri'de 'sarıkız' paniğiKayseri'de 'sarıkız' paniği
O teröristler etkisiz hale getirildiO teröristler etkisiz hale getirildi
Tatilciler dönüş yolundaTatilciler dönüş yolunda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa inegöl pompalı tüfek intihar

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: İstanbul'da 4 kişinin öldüğü kazada yeni gelişme

Son dakika: İstanbul'da 4 kişinin öldüğü kazada yeni gelişme

Yıldırım'dan İmamoğlu'na tepki: Bu benim canımı sıkıyor

Yıldırım'dan İmamoğlu'na tepki: Bu benim canımı sıkıyor

Ivana Sert 800 TL ödemişti! Bir lahmacun bakın kaç lira

Ivana Sert 800 TL ödemişti! Bir lahmacun bakın kaç lira

Boşanacakları konuşulurken...

Boşanacakları konuşulurken...

Azez'deki TSK üssüne saldırı! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Azez'deki TSK üssüne saldırı! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Sağanak vurdu! Yollar göle döndü, diz boyuna kadar yükseldi

Sağanak vurdu! Yollar göle döndü, diz boyuna kadar yükseldi

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Helikopterden düşen asker şehit oldu!

Helikopterden düşen asker şehit oldu!

Beşiktaş'ta makas terörü! Kimlikleri belirlendi

Beşiktaş'ta makas terörü! Kimlikleri belirlendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MSB duyurdu: O teröristler etkisiz hale getirildi

O teröristler etkisiz hale getirildi

Esenler'de dehşet! Eşini, iki çocuğunu vurdu ve...

Esenler'de dehşet! Eşini, iki çocuğunu vurdu ve...

Batan 115 metrelik geminin arka bölümü sudan çıkarıldı

2 yıl sonra denizden çıkarıldı!

Sağanak vurdu! Yollar göle döndü, diz boyuna kadar yükseldi

Sağanak vurdu! Yollar göle döndü, diz boyuna kadar yükseldi

Suriye'nin Afrin bölgesinde şehit olan askerimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Dikkat! Meteoroloji uyardı: Hafta boyunca devam edecek

Dikkat! Meteoroloji uyardı: Hafta boyunca devam edecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.