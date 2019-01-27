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Pompalı tüfek, silah ve bıçaklar havada uçuştu! Ölü ve yaralılar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2019 01:50 | Son Güncelleme

İzmir'in Narlıdere ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Pompalı tüfek, silah ve bıçaklar havada uçuştu! Ölü ve yaralılar!

Alınan bilgiye göre, Mithatpaşa Caddesi üzerinde çıkan kavgada, aralarında önceden husumet olduğu iddia edilen iki grup arasında silahlı kavga çıktı.

Pompalı tüfek, silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada yaralanan 7 kişi Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı yakınlarının olayı duyup hastaneye gelmesi üzerine acil servis önünde kısa süreli gerginlik yaşandı. Polis ekipleri hastane ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Yaralılardan M.B. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi devam ediyor.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri dört kişiyi gözaltına aldı. (AA)

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izmir silahlı saldırı

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