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Pompalı tüfekle amcasını öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 14.02.2019 07:48 | Son Güncelleme

 AYDIN’ın Efeler ilçesinde Ozan Ahmet İnlidere (31), arazi anlaşmazlığı yüzünden tartıştığı amcası Mehmet İnlidere'yi (55) pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Pompalı tüfekle amcasını öldürdü

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN’ın Efeler ilçesinde Ozan Ahmet İnlidere (31), arazi anlaşmazlığı yüzünden tartıştığı amcası Mehmet İnlidere'yi (55) pompalı tüfekle vurarak öldürdü.
Olay, dün saat 21.00 sıralarında kırsal Emirdoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Kahvehanede Mehmet İnlidere ile yeğeni Ozan Ahmet İnlidere arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından eve giden Ozan Ahmet İnlidere, yanına pompalı tüfeğini de alarak geri döndü. İnlidere, amcası Mehmet İnlidere'ye ateş etti. Mehmet İnlidere vücuduna isabet eden saçmalarla yere yığılırken, Ozan Ahmet İnlidere ise kaçtı.
Mehmet İnlidere, çevre sakinlerinin çağırdığı ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak İnlidere, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri, Ozan Ahmet İnlidere'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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