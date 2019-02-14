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Pompalı tüfekle amcasını öldürdü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 14.02.2019 10:59 | Son Güncelleme

YAKALANDI Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir kahvehanede tartıştığı amcası Mehmet İnlidere'yi öldüren Ozan Ahmet İnlidere, Umurlu Mahallesi'nde bir evde saklanırken, suç atel pompalı tüfekle birlikte yakalandı.

Pompalı tüfekle amcasını öldürdü (2)

YAKALANDI
Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir kahvehanede tartıştığı amcası Mehmet İnlidere'yi öldüren Ozan Ahmet İnlidere, Umurlu Mahallesi'nde bir evde saklanırken, suç atel pompalı tüfekle birlikte yakalandı. Gözaltına alınan Ozan Ahmet İnlidere, jandarma karakoluna götürüldü. Ozan Ahmet İnlidere'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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Ozan Ahmet İnlidere, cinayeti işledikten sonra kendisine ait Facebook hesabından, "Birini vurdum, cezaevine gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Kimse kimseye kahpelik yapamaz" paylaşımında bulundu. İnlidere'nin bir süre sonra çevresinden aldığı tepkiler nedeniyle paylaşımı kaldırdığı görüldü.
Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

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