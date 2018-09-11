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Pompalı tüfekle amcasını vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2018 13:52 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde, E.D.

Pompalı tüfekle amcasını vurdu

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde, E.D. (27) tartıştığı amcası Erhan D.'yi (37) pompalı tüfekle ateş ederek vurdu. Yaralanan Erhan D., hastanede tedaviye alındı.
Olay öğle saatlerinde, Kilimli'ye bağlı Gelik Beldesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, E.D. ile amcası Erhan D. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. E.D. pompalı tüfekle amcası Erhan D.'ye ateş etti. Başına, kalçasına ve göğsüne saçmalar isabet eden Erhan D., ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine polis ve 112 Acil ekipleri geldi. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erhan D. tedaviye alındı. Polis, E.D.'yi gözaltına alırken, soruşturma başlattı.

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Pompalı tüfekle amcasını vurdu

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