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Pompalı tüfekle ateş açtılar: 1 ölü 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 01:38 | Son Güncelleme

Uşak'ın Eşme ilçesinde büfeye silahla ateş edilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Pompalı tüfekle ateş açtılar: 1 ölü 2 yaralı

Alınan bilgiye göre Eşme Pazar Yeri yakınlarındaki Seher Büfe'ye akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle ateş edildi. Büfede müşteri olarak bulunan Hasan Çetin, Mehmet Coşkun ve Ozan Yavaşça vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı.

Saldırgan ya da saldırganlar olay yerinden yeşil renkli bir otomobille uzaklaştı. Yaralılar ambulanslarla Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken Hasan Çetin yaşamını yitirdi. Coşkun ve Yavaşça ise ilk tedavilerinin ardından Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis olayla ilgil geniş çaplı soruşturma başlatırken, saldırganların olayda kullandığı iddia edilen yeşil renkli otomobil bir süre sonra Eşme Galericiler Sitesi yakınlarında terk edilmiş olarak bulundu.

AA

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saldırı pompalı tüfek

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