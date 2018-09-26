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Pompalı tüfekle ateş edip kaçtı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2018 14:11 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, bir kişi pompalı tüfekle ateş ederek Gürkan U.'yu yaralarken, saçmalar yoldan geçen Ekrem Y.'ye de isabet etti.

Pompalı tüfekle ateş edip kaçtı: 2 yaralı

Alaattin ONUR/AKYAZI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, bir kişi pompalı tüfekle ateş ederek Gürkan U.'yu yaralarken, saçmalar yoldan geçen Ekrem Y.'ye de isabet etti. Silahlı saldırgan koşarak olay yerinden kaçarken, 2 kişi tedavi altına alındı.
Olay, Akyazı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, pompalı tüfekle gelen kimliği belirsiz bir kişi, yolda yürüyen Gürkan U.'nun üzerine ateş etti. Gürkan U. saçmaların isabet etmesi sonucu yaralanırken, saçmalar yoldan geçen Ekrem Y.'nin bacağı ile koluna ve çevredeki araçların kaportalarına isabet etti. Silahlı saldırgan olay yerinden koşarak kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri geldi. Yaralanan 2 kişi 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gürkan U. buradan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Polisin olay yerinde yaptığı incelemede 9 adet boş fişek bulundu. Polis, olayın ardından kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Pompalı tüfekle ateş edip kaçtı: 2 yaralıPompalı tüfekle ateş edip kaçtı: 2 yaralıPompalı tüfekle ateş edip kaçtı: 2 yaralıPompalı tüfekle ateş edip kaçtı: 2 yaralı

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