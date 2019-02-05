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Pompalı tüfekle başından vuruldu

YAŞAM HABERLERİ  | 05.02.2019 20:56 | Son Güncelleme

Adana’da bir kadın tartışığı kişi tarafından başından pompalı tüfekle vurularak yaralandı.Olay, Seyhan İlçesi Küçükdikili beldesinde meydana geldi.

Adana’da bir kadın tartışığı kişi tarafından başından pompalı tüfekle vurularak yaralandı.
Olay, Seyhan İlçesi Küçükdikili beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sema Subaşı, tartıştığı kişi tarafından darp edildi. Ardından öfkesini alamayan şahış Subaşı’ya pompalı tüfekle ateş ederek başından yaraladı. Silah sesleri üzerine vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri Subaşı’yı hastaneye kaldırdı. Subaşı’nın durumun iyi olduğu hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.
Polis ekipleri olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.

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