HABER

Pompalı tüfekle bekleyip dehşet saçtı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.08.2019 09:00 | Son Güncelleme

Adana’da 1 kişinin öldüğü 4 kişinin yaralandığı olaya karıştığı ileri sürülen 3 kişi tutuklandı.

Adana’da 1 kişinin öldüğü 4 kişinin yaralandığı olaya karıştığı ileri sürülen 3 kişi tutuklandı. Pompalı tüfekli dehşet anları güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesinde 5 Ağustos günü meydana geldi. İddiaya göre iki yıl öncesine kadar Muhammet Sefa K. (19), Selçuk F. (26) çok samimi arkadaştı. Ancak Muhammet Sefa K.’nın kız arkadaşıyla Selçuk F. evlenince arkadaşların arası bozuldu. Muhammet Sefa K. bu nedenle mahallede Erkan E. (24) ve onun arkadaşlarıyla dostluk kurmaya başladı. Bunun üzerine Selçuk F., Erkan E. diğer şahısların yanına gelerek Muhammet Sefa K. ile arkadaşlık yapmamalarını onu kollamamalarını söyledi. Bu duruma karşı gelen Erkan E. ve Selçuk F. arasında tartışma çıktı. Selçuk F. bir süre sonra Erkan E.’nin kayınvalidesinin evine silahla ateş edip onları tehdit ettiği ileri sürülerek tutuklandı.
Selçuk F. olaydan 20 gün önce cezaevinden çıktı. Çıkar çıkmazda Erkan E. ve arkadaşlarıyla görüşmek istedi. Bunun üzerine Erkan E. yanına aldığı Gökhan T. (22), Arda Ş. (19) ile birlikte Sümer Mahallesinde Selçuk F.ile konuşmaya gitti. Erkan E. yanında 4 yaşındaki oğlu S.C.E.’yi de getirdi. Selçuk F. ise yanında Murtaza Ö. (28), Halit A. (26) ile birlikte geldi. Taraflar bir oto parkta buluştu. Bu sırada Muhammet Sefa K.’da elinde pompalı tüfekle oto parkın hemen yan tarafında beklemeye başladı. Erkan G., ile Selçuk F. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Gökhan T. bıçak, Erkan E. ve Arda Ş. ise sopalarla karşı tarafa saldırdı. Bu sırada kavga çıktığını gören Muhammet Sefa K. ise beklediği yerden pompalı tüfekle gelerek Selçuk F. ve diğer şahıslara ateş etti. Açılan ateş sonucu Selçuk F., Murtaza Ö. Halit A. ve Erkan E.’nin 4 yaşındaki oğlu S.C.E. yaralandı. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Şahıslar olay yerinden 4 yaşındaki çocuğu da alarak kaçtı. Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Selçuk F. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken diğer yaralıların tedavisi devam ediyor.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri olaydan hemen sonra harekete geçip zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesiyle zanlıların isimleri tespit edilip gözaltına alındı.
Emniyette sorgulandıktan sonrada adliyeye sevk edilen zanlılardan 3’ü tutuklandı, Arda Ş. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Pompalı tüfekle bekleyip dehşet saçtı

Pompalı tüfekle bekleyip dehşet saçtı

Pompalı tüfekle bekleyip dehşet saçtı

Pompalı tüfekle bekleyip dehşet saçtı

Pompalı tüfekle bekleyip dehşet saçtı

Pompalı tüfekle bekleyip dehşet saçtı

Pompalı tüfekle bekleyip dehşet saçtı

Pompalı tüfekle bekleyip dehşet saçtı

Pompalı tüfekle bekleyip dehşet saçtı

Pompalı tüfekle bekleyip dehşet saçtı

Pompalı tüfekle bekleyip dehşet saçtı

Pompalı tüfekle bekleyip dehşet saçtı

Pompalı tüfekle bekleyip dehşet saçtı

Pompalı tüfekle bekleyip dehşet saçtı

Pompalı tüfekle bekleyip dehşet saçtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dantelli plaj kıyafetiyle olay oldu

Dantelli plaj kıyafetiyle olay oldu

İşte yıl sonu dolar tahmini!

İşte yıl sonu dolar tahmini!

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

İBB'deki o atama tepki çekmişti! İstifa etti

İBB'deki o atama tepki çekmişti! İstifa etti

Çocuğuna şiddet uyguladığı iddia edilen anne tutuklandı

Çocuğuna şiddet uyguladığı iddia edilen anne tutuklandı

ABD'den Türkiye açıklaması!

ABD'den Türkiye açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İş yerinde cinsel istismar! Meğer 2 ay önce de...

İş yerinde cinsel istismar! Meğer 2 ay önce de...

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Babasının öldüğü kazada, Ömer de kurtarılamadı

Tatil yolunda acı haber... Küçük Ömer de kuratılamadı

Aydın'da sulama kanalına düşen iki kişi kayboldu

Her şey gözünün önünde oldu! 'Fidan gibi oğlum...'

Havai fişekler yangına sebep oldu

Havai fişekler yangına sebep oldu

Kadıköy'de şüpheli paket paniği

Kadıköy'de şüpheli paket paniği!

Tartıştığı komşusunu 11 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Tartıştığı komşusunu 11 yerinden bıçaklayarak öldürdü

İstanbul'da park yeri kavgasında iki grup birbirine girdi

Yer: İstanbul! Ortalık karıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.