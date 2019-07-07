Pompalı tüfekle elinden ve bacağından vuruldu

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, kimliği belirsiz kişi tarafından pompalı tüfekle vurularak eli ve bacagından yaralanan Semih B. (29), hastanede tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde, Bekirpaşa Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi'nde meydana geldi. Semih B. ile arkadaşları sokak üzerindeki mağazanın önünde oturduğu sırada taksi ile gelen henüz kimliği belirlenemeyen kişi, pompalı tüfekle 1 el ateş açtı. Semih B., tüfekten çıkan saçmaların sol eli ve sol bacağına isabet etmesiyle, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli taksiyle kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Semih B., daha sonra Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Semih B.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

