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  4. İstanbul'da pompalı tüfekle fotoğraf çektirirken arkadaşını vurdu! 17 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!

İstanbul'da pompalı tüfekle fotoğraf çektirirken arkadaşını vurdu! 17 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
20.01.2025 23:58
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İstanbul Maltepe'de bir oto galeride pompalı tüfekle fotoğraf çekilirken 16 yaşındaki çocuk 17 yaşındaki arkadaşını kazara öldürdü. Tüfeğin galeri sahibine ait olduğu ve ruhsatının bulunmadığı öğrenildi.

İstanbul'da pompalı tüfekle fotoğraf çektirirken arkadaşını vurdu! 17 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!

Maltepe'de fotoğraf çektirdikleri pompalı tüfeğin ateş alması sonucu 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Zümrütevler Mahallesi Eski Üsküdar Caddesi'ndeki bir galeride, M.A.Y. (16) ile arkadaşı Berat Işık (17) sosyal medyada paylaşmak için pompalı tüfekle fotoğraf çektikleri sırada, silah kazara ateş aldı.

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ENSESİNE İSABET ETTİ!

Tüfekten çıkan saçmaların ensesine isabet ettiği Berat Işık (17) olay yerinde hayatını kaybetti. Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerine şerit çekerek, incelemeler yaptı. Yapılan incelemelerin ardından Berat Işık'ın cansız bedeni cenaze aracı ile morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Öte yandan, pompalı tüfeğin galeri sahibine ait olduğu ve ruhsatının bulunmadığı öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
Maltepe
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