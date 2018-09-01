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Pompalı tüfekle hava ateş açan kişi, gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.09.2018 22:30 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE Merkez’e bağlı Kepez beldesinde, pompalı tüfekle rastgele havaya ateş açan M.A.Y., polis tarafından yakalanan gözaltına alındı.

Mehmet ANDAÇ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Merkez’e bağlı Kepez beldesinde, pompalı tüfekle rastgele havaya ateş açan M.A.Y., polis tarafından yakalanan gözaltına alındı. M.A.Y.'nin havaya ateş açtığı o anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, dün Kepez beldesinde bulunan kahvehanede, M.A.Y.'nin akrabası henüz belirlenemeyen nedenle çevredekilerle tartıştı. Durumu öğrenen M.A.Y. ise elinde pompalı tüfek ile bugün öğle saatlerinde kahvehaneye gelerek, havaya rastgele ateş açtı. Yaşanan dehşet anları ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay yerinde inceleme yapan polisler, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Kaçan kişinin eşkal bilgilerini alan polis, kısa sürede M.A.Y’yi tüfekle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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Pompalı tüfekle hava ateş açan kişi, gözaltına alındıPompalı tüfekle hava ateş açan kişi, gözaltına alındı
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