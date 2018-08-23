Pompalı tüfekle hırsızları kovaladı

Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ/İSTANBUL, (DHA) TUZLA'da bir benzin istasyonunun marketini soymaya çalışan hırsızlar market sahibi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Soygun girişimi ve market sahibinin ateş açma anları kameralara yansıdı. Olay geçen hafta Tepeören'de bulunan bir benzin istasyonunun marketinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah 05.30 sıralarında yüzleri maskeli ve elleri eldivenli 4 kişi lüks bir otomobille benzin istasyonunun önüne geldi. Araçta bir kişi beklerken 3 kişi de araçtan inip markete doğru yönelds. Markette bulunan görevliyi fark etmeyen hırsızlar, kapı kilidini yanlarında getirdikleri levye ile kırıp içeri girdi. O esnada hırsızları fark eden market sahibi ruhsatlı tüfeğini çıkartıp ateş etmeye başladı. Ateş edilmesiyle korkan hırsızlar otomobillerine binerek kaçmaya başladı.Yaşanan hırsızlık girişimi ve market sahibinin ateş açması saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde hırsızların lüks otomobille marketin önüne geldikleri görülüyor. Araçtan inen hırsızların levye ile kapıyı açtıkları görülüyor. Dükkan sahibinin ateş açmasıyla hırsızların koşarak araçlarına bindikleri görülüyor.

