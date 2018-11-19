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Pompalı tüfekle intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 19.11.2018 15:26 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde İsmail B.

Pompalı tüfekle intihar etti

Erdinç ALKAN/KIRKAĞAÇ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde İsmail B. (42) pompalı tüfekle yaşamına son verdi.
Evli, 2 çocuk babası İsmail B., saat 08.30 sıralarında, Harta Mahallesi'ndeki evinde iddialara göre pompalı tüfeğini göğsüne dayayarak tetiği çekti. Silah sesine koşan yakınları durumu jandarma ve 112 Acil Servis'e bildirdi. Ağır yaralanan İsmail B., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kırkağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan İsmail B., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Soruşturma başlatan jandarma, koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan İsmail B.'nin intihar nedeninin araştırıldığını belirtti.

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Pompalı tüfekle intihar etti

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