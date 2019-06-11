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POMPALI TÜFEKLE İNTİHARDA "MAVİ BALİNA" ŞÜPHESİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 10:52 | Son Güncelleme

BAŞAKŞEHİR'de  22 yaşındaki Semih Kurt, ormanlık alanda park halindeki otomobilin içerisinde ölü bulundu.

Hüseyin COŞKUN-Emin YEŞİL / İSTANBUL, (DHA) BAŞAKŞEHİR'de 22 yaşındaki Semih Kurt, ormanlık alanda park halindeki otomobilin içerisinde ölü bulundu. Pompalı tüfekle intihar ettiği belirlenen gencin, ailesine bıraktığı "Anne, baba, beni affedinö ifadeleri yer alan mektup polis ekiplerince incelemeye alındı. İntiharda 'mavi balina oyunu"nun etkisi olabileceği üzerinde duran polis, olayla ilgili çok yönlü soruşturmaya başladı.
Edinilen bilgilere göre, Başakşehir’e bağlı Şamlar Köyü’nde ailesiyle birlikte yaşayan Semih Kurt önceki gece aile fertlerinin uyuduğu sırada evden çıkarak, otomobiliyle köye yakın bir noktada bulunan ormanlık alana geldi. Otomobilini buraya park eden Kurt, pompalı tüfeği çenesine dayadı ve silahı ateşleyerek intihar etti. Sabah saatlerinde oğullarının odasından uzun süredir çıkmadığını fark eden anne ve baba, odasını kontrol etmek istedi. Odanın kapısının kilitli olduğunu fark eden aile fertleri, endişeye kapıldı. Otomobille evden ayrıldığı anlaşılan genci aramaya koyulan aile, çok geçmeden gelen acı haberle sarsıldı. Köye yakın bir bölgede, ormanlık alanda park halindeki otomobilin içerisinde cansız bedenine ulaşılan Semih Kurt’un ölümünü duyan yakınları ve köy halkı olay yerine geldi. Genç Semih’in yakınları sinir krizi geçirirken, sırlarla dolu intihar köyü yasa boğdu. Olay yerine güvenliği sağlamak üzere çok sayıda polis ekibi sevk edildi, olay mahalli güvenlik şeridi ile kapatıldı. Olay Yeri İnceleme Müdürlüğü’ne bağlı uzman ekiplerin incelemeleri saatler sürdü. İncelemelerin ardından Semih Kurt’un cansız bedeni cenaze aracına yüklenerek, Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

‘MAVİ BALİNA" ŞÜPHESİ
Polis ekipleri, intihar eden gencin odasında ve evde de incelemelerde bulundu. Kapıyı içerden kilitleyerek, odasından pencereden atlayarak çıkan Semih Kurt’un ailesine bir mektup da bıraktığı anlaşıldı. “Anne, baba, beni affedinö ifadeleriyle başladığı öğrenilen mektup polis ekiplerince incelemeye alındı. Yakınlarının verdiği bilgiye göre, iki gün önce tatilden geldiği ve bilinen hiçbir sıkıntısının olmadığı öğrenildi. İntiharda 'mavi balina oyunu"nun etkisi olabileceği üzerinde duran polis, olayla ilgili çok yönlü soruşturmaya başladı..

Görüntü dökümü:
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-Olay yeri
-Ekiplerin çalışmaları
-Semih Kurt'un yakınları ve köy sakinleri
-Cenaze aracının olay yerinden çıkışı
-Semih Kurt'un evinin önünde gözyaşı döken komşular
-Genel ve detaylar

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