HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Pompalı tüfekle kendini vurdu: Ayak parmakları koptu

Pompalı tüfekle kendini vurdu: Ayak parmakları koptu

25.08.2022 01:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de pompalı tüfekle kendini vuran şahsın ayak parmakları koptu. Özel bir araçla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan şahıs ameliyata alındı.

Pompalı tüfekle kendini vurdu: Ayak parmakları koptu

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde pompalı tüfeğini temizlerken kendini vuran şahsın ayak parmakları koptu.

Olay, Gölcük İhsaniye Mahallesi Erdem Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre S.D. isimli vatandaş evinde pompalı tüfeğini temizlerken yanlışlıkla kendi ayağını vurdu.

Silah sesini duyan yakınları hemen yanına koştu. Kanlar içindeki S.D., yakınları tarafından özel bir araçla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ayak parmakları kopan S.D., ameliyata alındı.

Polis, konuyla ilgili inceleme başlattı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mevsimlik işçilerin çadırlarını su bastı! Ekipler harekete geçtiMevsimlik işçilerin çadırlarını su bastı! Ekipler harekete geçti
Marmaris'te feci kaza! Kahreden detay ortaya çıktı Marmaris'te feci kaza! Kahreden detay ortaya çıktı
Bugünden itibaren günlerce sürecek! Bu saatlere dikkatBugünden itibaren günlerce sürecek! Bu saatlere dikkat
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli pompalı tüfek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Araba alacaklar dikkat! İkinci elde satışlar yüzde 45 düştü! Fiyatlar ise...

Araba alacaklar dikkat! İkinci elde satışlar yüzde 45 düştü! Fiyatlar ise...

Geri dönmek istiyor, ayrıldığına pişman! Taraftar istemiyor

Geri dönmek istiyor, ayrıldığına pişman! Taraftar istemiyor

Marmaris'te feci kaza! Kahreden detay ortaya çıktı

Marmaris'te feci kaza! Kahreden detay ortaya çıktı

"Dünyanın en saçma binası" yıkılamıyor... Günlük 2 bin lira ceza!

"Dünyanın en saçma binası" yıkılamıyor... Günlük 2 bin lira ceza!

Herkesi ağlatmıştı! Ayşe Sabancalı üniversiteyi kazandı

Herkesi ağlatmıştı! Ayşe Sabancalı üniversiteyi kazandı

Temizlik yaparken buldu! Satın aldığı dükkandan adeta hazine çıktı

Temizlik yaparken buldu! Satın aldığı dükkandan adeta hazine çıktı

İlginizi Çekebilir

Gizli kalp hastalığı! Kanserden daha kötü olabilir

Gizli kalp hastalığı! Kanserden daha kötü olabilir

Fırtınanın kahramanı oldu! Yıldırım çarpan kadını o kurtardı

Fırtınanın kahramanı oldu! Yıldırım çarpan kadını o kurtardı

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

İkizler birbirleriyle evlendi! Çocuklarını gören inanamadı

İkizler birbirleriyle evlendi! Çocuklarını gören inanamadı

Her gün bir avuç iltihaplanmayı önler, Alzheimer'ı yavaşlatır!

Her gün bir avuç iltihaplanmayı önler, Alzheimer'ı yavaşlatır!

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.