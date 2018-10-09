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Pompalı tüfekle korku saldı, operasyonla gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2018 05:02 | Son Güncelleme

ANTALYA'da alkol aldıktan sonra babası N.B.

Pompalı tüfekle korku saldı, operasyonla gözaltına alındı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da alkol aldıktan sonra babası N.B. (63) ile tartışan T.B. (38), elinde pompalı tüfekle evin balkonunda çevreye bağırıp terör estirdi. Silahı alıp sokağa çıkan T.B., polisin operasyonuyla gözaltına alındı.
Olay, dün saat 21.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi 679 Sokak'ta meydana geldi. T.B., biriyle tartışan babası N.B.'den polise gidip şikâyetçi olmasını istedi. Ancak N.B., bunu dikkate almadı. Öfkelenen T.B., bir süre alkol aldıktan sonra evde bulunan pompalı tüfeği alıp, babasının tartıştığı kişinin yanına gitmek istedi. Babası N.B., izin vermeyince pompalı tüfeği alıp balkona çıkarak bağırmaya başladı. Baba N.B., polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler, çevre güvenliği alıp beklemeye başladı. Bir süre sonra tüfekle sokağa çıkan T.B., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. T.B'nin pantolonun arka cebinde bulunan ve benzin olduğu düşünülen şişenin limon suyu olduğu ortaya çıktı.
​Sağlık kontrolü için hastaneye götürülen T.B., görüntüsünü çeken gazetecilere, "Çekin çekin. 'Evinde alkol alan adamın evini polis bastı' dersiniz. Ayrıca sizi karakola da beklerim. Zaten birazdan beni bırakırlar" dedi. T.B. sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.

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Pompalı tüfekle korku saldı, operasyonla gözaltına alındıPompalı tüfekle korku saldı, operasyonla gözaltına alındıPompalı tüfekle korku saldı, operasyonla gözaltına alındıPompalı tüfekle korku saldı, operasyonla gözaltına alındı

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