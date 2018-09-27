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Pompalı tüfekle PTT soygunu kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2018 09:35 | Son Güncelleme

Sultangazi'de pompalı tüfekle PTT şubesinde soygun yapan bir kişi, polis tarafından kovalamaca sonunda yakalandı.

Haber-Kamera : Emin YEŞİL / İSTANBUL, (DHA) Sultangazi'de pompalı tüfekle PTT şubesinde soygun yapan bir kişi, polis tarafından kovalamaca sonunda yakalandı. Soygun anı ise, PTT şubesinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Film sahnelerini aratmayan soygun dün, Sultangazi Yayla Mahallesi'ndeki PTT şubesinde saat 17.00'da yaşandı. Motosikletle gelen kasklı bir kişi, elinde bir çanta ve pompalı tüfekle PTT şubesine girdi. Soyguncu, pompalı tüfeği doğrulttuğu görevlileri etkisiz hale getirdi. Korku ve panik yaşayan görevliler kasada bulunan 365 lirayı soyguncunun uzattığı çantaya koydu. O anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. FİLM SAHNELERİNİ ARATMAYAN KOVALAMACA SONUNDA YAKALANDI Parayı alıp dışarı çıkan soyguncu, motosiklete binerek olay yerinden uzaklaştı. Güvenlik görevlisi de kendi aracıyla soyguncuyu takip etmeye başladı. İhbar üzerine Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti. Mahalleye tüm giriş ve çıkışları kapatan polis, soyguncuyu takip eden güvenlik görevlisinin bilgilendirmesi sonucunda Habipler Pirinçci Köyü yolu üzerinde soyguncunun önünü kesti. Polisin 'dur' ihtarına aldırmayan soyguncu, kaçmaya devam etti. Kovalamacada polis ekipleri, motosiklete çarparak, şüpheliyi durdurdu. Gözaltına alınan R.A, emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf etti. R.A, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. PEŞİNDEK KOŞTUK AMA… Görgü tanıklarından Ejder Gökdurak, "O anda işyerimizde temizlik yapıyorduk. Soyguncunun motosiklete binerek kaçtığını gördük. Bekçi ve şoförün peşinden koştuğunu gördük. Biz de koştuk ama şüpheli motosikletle kaçmıştı. Mahallenin çıkışında soyguncu yakalandı" dedi.

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