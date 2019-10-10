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Pompalı tüfekle vuruldu, polisten yardım istedi, hırsızlık suçundan tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2019 12:44 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde tartıştığı 3 kişi tarafından pompalı tüfekle vurularak yaralanan 1 kişi, arkadaşlarının yardımıyla polis kontrol noktasına kadar araçla gelip yardım istedi.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde tartıştığı 3 kişi tarafından pompalı tüfekle vurularak yaralanan 1 kişi, arkadaşlarının yardımıyla polis kontrol noktasına kadar araçla gelip yardım istedi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının yapılan GBT sorgulamasında hırsızlık suçundan arandığı anlaşılınca tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İlginç olay geçtiğimiz hafta Seydibey mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 6 Ekim Pazar günü Ramazan K., Seydiler Mahallesinde arkadaşları A.D. ve B.Ü. ile birlikte otomobille Seydiler ve Cevizler Mahalleleri arasında bulunan zeytin bahçesine gitti. Zeytin bahçesine gelen ve aralarında daha önceden husumet olduğu bildirilen A.B., G.Y., Ö.Ö. ve H.C.E. ile Ramazan K. arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında kaçmaya çalışan Ramazan K., Ö.Ö. tarafından pompalı tüfekle vurularak kalçasından yaralandı.
Olayın ardından ateş açan Ö.Ö. ve beraberindekiler olay yerinden kaçarken Ramazan K. beraber zeytin bahçesine gittiği 2 arkadaşıyla birlikte otomobile binerek Ulualan mevkisinde polis uygulama noktasına geldi. Araçtan inen Ramazan K., polislerin olay yerine çağırdığı ambulans ile Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Uygulama noktasına çağrılan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakoluna bağlı ekipler, araçta yaptıkları incelemelerin ardından aracı yediemin otoparkına çektirirken, Ramazan K.’nın yanında bulunan A.D. ve B.Ü.yü gözlem altına aldı.
Ramazan K., A.D. ve B.Ü.nün ifadelerinden yola çıkan jandarma ekipleri aynı akşam olayı gerçekleştiren A.B., G.Y., Ö.Ö. ve H.C.E.’yi saklandıkları yerlerde gözaltına aldı. Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 kişiden A.B., G.Y. ve Ö.Ö. nitelikli yaralamadan tutuklanırken A.D., B.Ü. ve H.C.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diğer taraftan yapılan GBT sorgusunda hırsızlık suçundan yakalaması bulunduğu belirlenen Ramazan K., tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya cezaevine gönderildi.

Pompalı tüfekle vuruldu, polisten yardım istedi, hırsızlık suçundan tutuklandı

Pompalı tüfekle vuruldu, polisten yardım istedi, hırsızlık suçundan tutuklandı

Pompalı tüfekle vuruldu, polisten yardım istedi, hırsızlık suçundan tutuklandı

Pompalı tüfekle vuruldu, polisten yardım istedi, hırsızlık suçundan tutuklandı

Pompalı tüfekle vuruldu, polisten yardım istedi, hırsızlık suçundan tutuklandı

Pompalı tüfekle vuruldu, polisten yardım istedi, hırsızlık suçundan tutuklandı

Pompalı tüfekle vuruldu, polisten yardım istedi, hırsızlık suçundan tutuklandı

Pompalı tüfekle vuruldu, polisten yardım istedi, hırsızlık suçundan tutuklandı

Pompalı tüfekle vuruldu, polisten yardım istedi, hırsızlık suçundan tutuklandı

Pompalı tüfekle vuruldu, polisten yardım istedi, hırsızlık suçundan tutuklandı

Pompalı tüfekle vuruldu, polisten yardım istedi, hırsızlık suçundan tutuklandı

Pompalı tüfekle vuruldu, polisten yardım istedi, hırsızlık suçundan tutuklandı

Pompalı tüfekle vuruldu, polisten yardım istedi, hırsızlık suçundan tutuklandı
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