HABER

Pompalı tüfekle yeğenini öldürüp, ağabeyini yaralayan şüpheli adliyede (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 06.12.2018 16:49 | Son Güncelleme

TUTUKLANDI Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, pompalı tüfekle ateş açıp, yeğeni Yılmaz Çamlıyol'u öldüren, ağabeyi İsmail Çamlıyol'u ise yaralayan Mustafa Çamlıyol, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TUTUKLANDI
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, pompalı tüfekle ateş açıp, yeğeni Yılmaz Çamlıyol'u öldüren, ağabeyi İsmail Çamlıyol'u ise yaralayan Mustafa Çamlıyol, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Mustafa Çamlıyol'un, annelerinden miras kalan ve ağabeyinin ekmek fırınında kullandığı odunları depoladığı arsa için ödediği 700 lira kirayı az bulup, zam yapmak istediği, bu yüzden çıkan tartışmada cinayeti işlediği öğrenildi.

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)

Canlı yayında dehşet: Adamlar sana dokundu mu?Canlı yayında dehşet: Adamlar sana dokundu mu?
5 kişiyi öldürerek yaktığı iddia edilen 3 sanığın yargılanmasına başlandı5 kişiyi öldürerek yaktığı iddia edilen 3 sanığın yargılanmasına başlandı
Zorla öpmek istediği kadın tarafından dili koparılmıştı! Flaş kararZorla öpmek istediği kadın tarafından dili koparılmıştı! Flaş karar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

WhatsApp sadece bu işletim sistemlerinde çalışacak

WhatsApp sadece bu işletim sistemlerinde çalışacak

15 yaşında evlendirildi! Hamile kalsın diye kocası her gece...

15 yaşında evlendirildi! Hamile kalsın diye kocası her gece...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması

İşte Türk-İş’in asgari ücret teklifi

İşte Türk-İş’in asgari ücret teklifi

Kocasını gömdü eve geldi! Bulduğu notları okuyunca şaşkına döndü

Kocasını gömdü eve geldi! Bulduğu notları okuyunca şaşkına döndü

Sırrı Süreyya Önder cezaevine teslim oldu

Sırrı Süreyya Önder cezaevine teslim oldu

İlginizi Çekebilir

Kocasını gömdü eve geldi! Bulduğu notları okuyunca şaşkına döndü

Kocasını gömdü eve geldi! Bulduğu notları okuyunca şaşkına döndü

İğrenç hareket! Yol ortasında pantolonunu çıkarıp...

İğrenç hareket! Yol ortasında pantolonunu çıkarıp...

Yargıtay'ın 'tecavüz' kararı gündeme damga vurdu! 'Ya ilişkiye gir ya da arkadaşlarımı çağırıp...'

Yargıtay'ın 'tecavüz' kararı gündeme damga vurdu! 'Ya ilişkiye gir ya da arkadaşlarımı çağırıp...'

İstanbul'dan havalanacak yolcu uçağının pilotundan şoke eden anons: Yayılmış durumdalar...

İstanbul'dan havalanacak yolcu uçağının pilotundan şoke eden anons: Yayılmış durumdalar...

Canlı yayında tecavüz itirafı! Stüdyo dondu kaldı

Canlı yayında tecavüz itirafı! Stüdyo dondu kaldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Danimarka'da öldürülen Türk'ün failleri yakalandı

Kitabını tanıttıktan sonra öldürülmüştü! Flaş gelişme

Zorla öpmek istediği kadın tarafından dili koparılmıştı! Flaş karar

Zorla öpmek istediği kadın tarafından dili koparılmıştı! Flaş karar

Fuhuş baskını! 4 kadın ile 5 erkek yakalandı

Fuhuş baskını! 4 kadın ile 5 erkek yakalandı

Malatya'da kaybolan kadın kuyuda bulundu

Kaybolan kadın kuyuda bulundu

2018'in en iyi ekolojik fotoğrafları

2018'in en iyi ekolojik fotoğrafları

Ders sırasında sınıfta elektronik sigara içen öğrencinin görüntüsüne sosyal medyadan tepki yağıyor!

Okulda büyük skandal! Arka sırada oturup...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.