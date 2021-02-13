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Pompalı tüfekli baskın yapıp 2 kişiyi yaralayan kadın, olaydan sonra bidonla benzin almış

13.02.2021 12:04 | Son Güncelleme:
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Antalya’nın Alanya ilçesinde balıkçı barınağındaki kaçak barakasının yıkılmasına sinirlenip pompalı tüfekle terör estiren ve 3 kişiyi yaralayan kadın, yakalanmadan önce akaryakıt istasyonundan bidonla benzin alırken görüntülendi.

Antalya’nın Alanya ilçesinde balıkçı barınağındaki kaçak barakasının yıkılmasına sinirlenip pompalı tüfekle terör estiren ve 3 kişiyi yaralayan kadın, yakalanmadan önce akaryakıt istasyonundan bidonla benzin alırken görüntülendi. Ö.T.(40) isimli kadın benzin aldıktan birkaç dakika sonra jandarma tarafından motorun önü kesilerek yakalandı.Ö.T.’nin barınaktaki tekne sahiplerini daha önce teknelerini yakmakla tehdit ettiği ileri sürüldü.
Alanya’yı ayağa kaldıran olay, dün saat 16.00 sıralarında Okurcalar Mahallesindeki balıkçı barınağında başladı. Alanya Belediyesi zabıta ekipleri tarafından Ö.T. (40) isimli kadına ait baraka kaçak olduğu gerekçesiyle bu sabah saatlerinde yıkıldı. Ö.T, önce barakasının yıkılmasına sebep olduğunu düşündüğü A.Y.’yi (49) pompalı tüfekle bacağından M.Ü.’yü ise başından vurarak yaraladı. Ö.T., bununla da yetinmeyip Ş.U. ’ya (53) ait 07 HKJ plakalı araca ve kıraathaneye pompalı tüfekle ateş edip hasar verdi.

Belediye binasını pompalı tüfekle bastı, olay güvenlik kamerasına yansıdı
Daha sonra plakası belirlenemeyen motosikletine binen Ö.T. Alanya Belediye Avsallar Ek Hizmet Binasına gelerek elindeki pompalı tüfekle 2’inci kata çıkıp burada da rastgele ateş açtı. Önce işyeri açma ruhsat bürosuna ateş eden Ö.T. ardından zabıta odasına yöneldi. Silah seslerini duyup durumu fark ederek 2’inci katın penceresinden atlayan O.Ş. isimli zabıta memuru ayağını burkarak yaralanırken, kadın olay yerinden motosikletine tekrar binip hızla uzaklaştı. Kadının pompalı tüfekle belediye binasına girip ateş ettiği anlar güvenlik kameralarını saniye saniye yansıdı.Hastanelerde tedaviye alınan yaralıların 2’sinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, durumu ağır olan A.Y. ise Antalya’ya sevk edildi.
Belediye baskının ardından motosikletine binip kaçan Ö.T., bir akaryakıt istasyonuna giderek bidonla benzin aldı. Akaryakıt istasyonuna gelen Ö.T.’nin motosikletinden inip bidonu pompa görevlisine vermesi, personelle bir süre konuşması ve ardından motosikletine binip uzaklaşması da güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Belediye binası baskınını duyan akaryakıt istasyonu personeli jandarmaya haber verip konuşturarak oyalamaya çalıştı ancak fazla tutamadı. Ö.T.’nin neden bidonla benzin aldığı sorusuna ise "Hepiniz duyacaksınız" cevabını verdiği ileri sürüldü.

Sıkıştırılarak yakalandı
Ö.T., akaryakıt istasyonundan çıktıktan sonra Okurcalar Mahallesi’ndeki bir oto tamirhanesine de ateş açtığının ihbarını alan jandarma ekiplerini harekete geçti. Motosikletiyle kaçan kadın jandarma tarafından sıkıştırılarak yakalandı. Olayda kullandığı pompalı tüfek ve üzerinde çıkan 2 bıçakla gözaltına alınan Ö.T.’nin karakoldaki işlemleri sürdüğü öğrenildi.

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