Pompalı tüfekli cinayetin sanığı tutuklandı

Samsun’da pompalı tüfekle bir kişiyi vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçe meydanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ayakkabı boyacısı olarak çalışan 2 çocuk babası Selami Gül (34) pompalı tüfekli saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Selami Gül, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla kaldırıldığı özel bir hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, Selami Gül’e pompalı tüfekle 6 el ateş açarak ölümüne sebep olan silahlı saldırgan Sait A.’yı (40) yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgulanması tamamlanan Sait A., bugün akşam saatlerinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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